Matt Smith, el rey consorte del momento: de ‘The Crown’ a ‘House of the Dragon’

Matt Smith ha sido príncipe en dos ocasiones. Y se ha convertido en uno de los actores favoritos de la serie House of the Dragon, con su personaje de Daemon Targaryen.

Cada domingo, nombre de Daemon se vuelve tendencia en redes sociales debido a la habilidad del actor para dominar las escenas en las que aparece, incluso en momentos en los que solo hace gestos de burla o enojo sin siquiera decir una palabra.

A mitad de temporada de House of the Dragon, este príncipe Targaryen se casa con la heredera al trono, un papel que el actor británico ya ha interpretado antes en The Crown, y convirtiéndose así en príncipe y rey consorte por segunda ocasión.

Felipe, duque de Edimburgo, en The Crown

Matt Smith participó en las dos primeras temporadas de la serie The Crown, de Netflix, durante los años 2016 y 2017, siendo uno de los personajes principales.

Ahí interpretó a Felipe Mountbatten, el duque de Edimburgo, quien fue esposo de la reina Isabel II, quien falleció en septiembre de este año.

El esposo de la monarca gobernante, en Reino Unido, no es considerado rey consorte. Por eso en eventos oficiales se le anunciaba con el título de príncipe, siendo este último el rango más alto para el esposo de la reina. Sin embargo, en caso contrario, la esposa de un rey gobernante sí es reina consorte aunque no tiene funciones de monarca (tal como lo será Camila Parker con la coronación del rey Carlos III).

Pero más allá de este enredo de títulos de la realeza británica, volvamos a Matt Smith. En la temporada dos de la serie de Netflix, vemos que la reina Isabel II le otorga el nombramiento. “De ahora en adelante, será conocido como Su Alteza Real, príncipe Felipe, duque de Edimburgo”, se anuncia en la coronación del consorte de la reina.

Matt Smith interpretó al príncipe Felipe en 'The Crown'. (Netflix)

El príncipe Daemon de Matt Smith

Fans de la serie han hecho comentarios sobre cómo Matt Smith fue un gran acierto para interpretar a Daemon Targaryen, el príncipe destronado por el rey Viserys, quien en la serie se casó con Laena Velaryon y después, tras la muerte de ella y de Laenor Velaryon, tiene una boda valyria con Rhaenyra.

La princesa Rhaenyra Targaryen es nombrada como heredera al trono de hierro en el primer episodio de la serie basada en las novelas de George RR Martin.

Daemon Targaryen (Matt Smith) en su boda con Rhaenyra, heredera al trono. (HBO Max)

En el octavo capítulo, estrenado el pasado domingo, vemos a Daemon defender a su reina ante las “malas lenguas”, los rumores y las discusiones que ponen en duda su nombramiento como monarca. También comparte junto a Rhaenyra (Emma D’Arcy) algunas risas en la última cena del rey Viserys y detiene a sus hijastros Jacaerys y Lucerys de continuar con una pelea con sus tíos.

Pronto veremos la coronación de la reina Rhaenyra, primera en su nombre, tras el fallecimiento de Viserys, y el ascenso de Daemon interpretado por Matt Smith... ¿o no?

Smith contó recientemente que en un primer momento dudó en interpretar al príncipe Targaryen, y la presencia de Paddy Considine como el rey Viserys fue parte de lo que finalmente lo convenció, pues es admirador del actor.

“Y luego hay tantos elementos en Daemon. Me encanta la relación con su hermano. Es un personaje brillante porque nunca sabes muy bien lo que está pensando. Hay una crueldad en su personalidad que pensé que era realmente interesante”, dijo a The Hollywood Reporter en agosto.

La carrera de Matt Smith

Smith también interpretó a la encarnación número once en Doctor Who, en las temporadas cinco, seis y siete de la serie televisiva, entre 2010 y 2013.

Más recientemente ha aparecido en las películas His House y Last Night in Soho.