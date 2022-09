Matt Smith: ¿Qué es la espondilosis cervical, por la que el actor tuvo que dejar el futbol?

La serie House of the Dragon, protagonizada por Matt Smith, ha representado un gran éxito en las filas de HBO. De hecho, el actor se ha convertido en uno de los más populares de la pantalla chica en la actualidad gracias a sus participaciones en series como The Crown y Doctor Who, por mencionar algunas.

Sin embargo, su camino estaba planeado de otra forma: de niño, sus aspiraciones no residían en la interpretación, sino en el futbol. Jugó en el club local Northampton Town, luego fichó por el Nottingham Forest y más tarde en los juveniles del Lesicester City, de Gran Bretaña.

Lamentablemente, sufrió una lesión en la espalda cuando apenas tenía 16 años, llamada espondilosis cervical, que lo alejó de sus sueños. “Fue un momento duro porque me sentía frustrado”, declaró Smith en una entrevista para Radio 4 con Kirsty Young.

¿Qué es la espondilosis cervical?

La espondilosis cervical es, más que un padecimiento, un término que se utiliza para hacer referencia al desgaste que ocurre en los discos y las vértebras cervicales del cuello, de acuerdo con el sitio Medlineplus.

En teoría, esto ocurre de forma ‘común’ en personas mayores de 60 años, pues han experimentado mayor desgaste cervical que una persona joven; sin embargo, un accidente que afecte directamente esta área puede ser suficiente para que ocurra.

Otras de las situaciones que pueden propiciar este desgaste son:

Trabajos donde existan posiciones incómodas o se cargue mucho peso

Herencia

Hernias discales

Además, existe la posibilidad de que surjan espolones en los huesos de la columna cervical, llamados tal cual espolones óseos.

La espondilosis cervical suele provocar que el interior de los huesos de la columna cervical sufra un estrechamiento, generando que la médula espinal y las terminaciones nerviosas que existen dentro de los discos de la columna sean comprimidos.

Síntomas de la espondilosis cervical

La mayoría de las personas suelen pasar por desapercibidos síntomas relacionados con la espondilosis cervical; sin embargo, cuando estos se presentan, pueden ir desde dolores leves a intensos en la zona de la columna y el cuello, que pueden recorrerse hacia las extremidades del cuerpo, como brazos y piernas.

Otros de los síntomas que se pueden experimentar en casos más graves son:

Hormigueo, entumecimiento y debilidad en las extremidades del cuerpo.

Falta de coordinación y dificultad para caminar.

Dolor al pararse, sentarse; cuando se estornuda, ríe o tose.

¿Cómo detectar la espondilosis cervical y cuál es su tratamiento?

Para detectar que una persona padece espondilosis cervical es necesario una radiografía del cuello o de la columna para detectar si existen cambios en los discos del cuello y la columna vertebral.

Así mismo, también se puede hacer una resonancia magnética o una tomografía computarizada del cuello cuando el dolor que se experimenta es intenso.

Para tratar la espondilosis cervical existen diversas opciones dependiendo de qué tan fuerte sea el dolor que exista en la persona que la padece. Entre estas se encuentran: