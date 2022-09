¿Qué es una colonoscopía, procedimiento médico que le hicieron a Ryan Reynolds?

El actor Ryan Reynolds se sometió a una colonoscopía que le arrojó como resultado un pólipo “extremadamente sutil” en el lado derecho de su colon, por lo que quiso crear conciencia entre la población al subir en sus redes sociales un video de parte del procedimiento luego de perder una apuesta con Rob McElhenney.

Quien da vida a un superhéroe en Deadpool no creía que su socio pudiera hablar galés. Si perdía debía filmar su visita al hospital. “Perdí. Pero aun así valió la pena”, escribió en sus redes sociales con la producción en colaboración con las organizaciones Lead from Behind y Colorrectal Cancer Alliance.

“Rob y yo cumplimos 45 años este año. Parte de tener esta edad es hacerse una colonoscopia. Es un paso simple que literalmente podría, y quiero decir literalmente, salvarte la vida”, dijo Reynolds.

La colonoscopía de Ryan Reynolds

Como una medida preventiva es que Reynolds se realizó el estudio que tuvo aproximadamente 30 minutos de duración seguido por la cámara, quien lo acompañó por el elevador mientras bromeaba que regularmente estaba acostumbrado, pero no para algo tan íntimo.

Con una bata, el actor fue asesorado por el personal mientras el doctor Jonathan LaPook le explicaba todo antes y después. ”Esto podría salvarte la vida. No estoy bromeando, no estoy siendo demasiado dramático. Es exactamente por eso que haces esto. No tenías síntomas”.

Asimismo, se muestran las imágenes del escaneo con el resultado del pólipo que se le retiró a la figura de Hollywood. “Estás interrumpiendo la historia natural de lo que podría haber terminado convirtiéndose en cáncer y causado todo tipo de problemas”, agregó el especialista.

¿Qué es una colonoscopía?

De acuerdo con la American Cancer Society, una colonoscopía es un procedimiento cuyo objetivo es observar el interior del colon y del recto con un colonoscopio -un tubo flexible que tiene el grosor de un dedo, una luz y una pequeña cámara de video en uno de sus extremos- que se introduce por el ano y se lleva hasta el recto y el colon.

Se trata de una intervención ambulatoria realizada en la posición acostado con las rodillas levantadas para buscar pólipos o cáncer en el colon y en el recto; si se muestra algo sospechoso puede extirparse o tomar una muestra para analizar.

La preparación requerirá estar vacío y limpio en la zona, además de que a la salida se necesitará que otra persona lo traslade debido a la anestesia.