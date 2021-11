¿Qué es una colonoscopia y cómo ayuda a tu salud?

Los médicos recomiendan que nos practiquemos exámenes de rutina para saber cómo nos encontramos en diversos aspectos de nuestra salud. Análisis de orina y de sangre son los básicos que se deben hacer por lo menos una vez al año.

Esos exámenes con frecuencia revelan irregularidades que deben estudiarse más a fondo y el médico puede proceder a realizar otro tipo de estudios. Uno de ellos es la colonoscopia.

¿Qué es una colonoscopia?

Según información del Nacional Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases una colonoscopia tiene el objetivo de examinar el interior del recto y del colon.

Los médicos pueden detectar células inflamadas, úlceras y trozos de tejido que crecen en el revestimiento del intestino.

El especialista que lleva a cabo este estudio es el gastroenterólogo. En el proceso se usa un tubo largo, flexible y angosto, que tiene una cámara pequeña.

¿Por qué realizar una colonoscopia?

El médico realiza el estudio para detectar y diagnosticar enfermedades como cáncer de colon en etapa temprana.

El American College of Gastroenterology recomienda realizarse el estudio en estas situaciones:

A los 50 años para personas sin mayor riesgo de tener la enfermedad.

Cuando hay cambios en los hábitos intestinales.

Aparece dolor abdominal.

Hay sangrado anal.

Hay pérdida de peso.