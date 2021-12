Ryan Reynolds da muestra de apoyo a presuntas víctimas de abuso de Chris Noth

Ryan Reynolds eliminó de sus redes sociales el anuncio que hizo junto a Chris Noth, recientemente acusado de abuso sexual, como una postura de apoyo a las dos mujeres que relataron ser víctimas del actor que interpreta al personaje de ‘Mr. Big’ en Sex & The City y su secuela And Just Like That.

La compañía de bicicletas estáticas Peloton compartió el anuncio en conjunto el pasado 12 de diciembre, en un trabajo realizado por Maximum Effort, la productora y agencia de marketing fundada por el actor de Deadpool.

El comercial mostraba a Noth con la instructora de la empresa, Jessica King, sobre un sofá y frente a una chimenea asegurando a los fanáticos que él estaba bien después de su trágico final en la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker. La voz en off incluía a Reynolds, quien enumeraba los beneficios de la marca.

“Cada acusación de agresión sexual debe tomarse en serio. No conocíamos estas acusaciones cuando presentamos a Chris Noth en nuestra respuesta al reinicio de HBO. A medida que buscamos obtener más información, dejamos de promover este video y de archivar publicaciones sociales relacionadas”, contó la empresa en un comunicado compartido por US Weekly.

¿Cuáles fueron las acusaciones contra Chris Noth?

Dos mujeres, quienes no revelaron sus nombres reales, lo acusaron de agredirlas sexualmente en 2004 y 2015, respectivamente. Las supuestas víctimas, que no se conocen entre sí, declararon a The Hollywood Reporter que fueron violadas. Una a los 22 años en un departamento en West Hollywood en 2004 y otra en la residencia del histrión a los 25.

El actor negó fervientemente que lo dicho por ambas mujeres. “Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados”, explicó por medio de un comunicado.