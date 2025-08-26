Pensión del Bienestar 2025: ¿Qué apellidos se registran HOY martes 26 de agosto?

La edad mínima para empezar a recibir la Pensión del Bienestar es 65 años, aunque las mexicanas pueden aplicar desde los 60 años para la Pensión Mujeres Bienestar

La Pensión del Bienestar proporciona un apoyo económico para que los adultos mayores en México tengan una vida digna, y esta semana continúa el registro para quienes cumplieron 65 años y aún no están incluidos.

Más de 12 millones de adultos mayores reciben el apoyo de 6 mil 200 pesos, de acuerdo con cálculos recientes de Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar.

Fechas clave del registro de la Pensión del Bienestar: ¿A quiénes les toca HOY?

La inscripción para la Pensión del Bienestar se realiza con base en un calendario organizado por letras que presentó la secretaria Montiel en la ‘mañanera’ del 18 de agosto.

De acuerdo con la organización, este martes 26 de agosto se pueden inscribir las y los adultos mayores cuyo primer apellido inicie con las letras:

D, como en Dorantes.

E, como en Enríquez.

F, como en Figueroa.

G, como en García.

H, como en Hernández.

El horario de atención es de 10:00 a 16:00 horas y los interesados tienen que acudir a los módulos del Bienestar. ¿No sabes dónde están? Puedes checar la dirección que te queda más cercana en esta liga.

Documentos necesarios para registrarse a la Pensión del Bienestar

Para completar el registro, los solicitantes deben presentar la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, credencial del INAPAM, cartilla militar o carta de identidad.

CURP de impresión reciente.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses), como recibos de luz, agua, gas, teléfono o predial.

Número de contacto, tanto celular como de casa.

¿Cómo garantizar que tu registro para la Pensión del Bienestar sea exitoso?

Para asegurar un registro sin contratiempos, es recomendable:

Al que madruga, Dios lo ayuda... a evitar largas filas para la inscripción.

Llevar todos los documentos requeridos en original y copia.

Si no puedes acudir personalmente por problemas de movilidad o enfermedad, puedes solicitar una visita a domicilio a la Secretaría del Bienestar.

¿Qué sucede después del registro?

Una vez completado la inscripción, los nuevos beneficiarios comenzarán a recibir su apoyo en la Tarjeta del Bienestar en septiembre.

Es importante recordar que este programa está diseñado para garantizar que todos los beneficiarios ejerzan su derecho a una mejor calidad de vida.

¿Cómo queda el calendario de registro para la Pensión del Bienestar esta semana?

Esta es la última semana que los adultos mayores que cumplieron 65 años tienen para hacer el trámite.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, la organización para lo que resta de la semana queda así: