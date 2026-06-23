Pentágono pide al Congreso 80.000 mdd para la guerra con Irán; legisladores piden plan completo

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, hace gestiones para el financiamiento de la guerra en Irán.

El Pentágono ha dicho a senadores que necesita aproximadamente 80.000 millones de dólares, en su mayoría para cubrir el costo de la guerra contra Irán, lo que se suma al ya considerable aumento del gasto militar que busca el presidente estadounidense Donald Trump.

La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca aún no ha presentado una solicitud formal al Congreso. Pero el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha estado haciendo gestiones en el Capitolio, incluso el lunes por la noche. Un subsecretario de Defensa informó a los senadores sobre la solicitud de fondos para Irán la semana pasada, según dos personas familiarizadas con la situación, pero no autorizadas a hablar públicamente al respecto.

The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre los acontecimientos.

Escepticismo ante pedidos de dinero para la guerra contra Irán

El impulso para obtener miles de millones de dólares para la guerra contra Irán llega en un momento político delicado. Los legisladores se muestran escépticos ante el acuerdo que Trump alcanzó para poner fin a la guerra y recelan de los próximos pasos. La Casa Blanca ha solicitado la notable cifra de 1.5 billones de dólares para el Pentágono, un aumento de casi el 50 por ciento respecto a los niveles de financiación del año fiscal en curso.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, declaró que espera una solicitud de gasto suplementario de la administración para la guerra y que, cuando llegue, “la analizaremos y veremos dónde están los votos”.

“Tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para reponer y reabastecer muchas de nuestras municiones que se han agotado, no solo por lo que está ocurriendo con Irán, sino también por lo anterior”, indicó Thune, republicano por Dakota del Sur.

El subsecretario de Defensa Stephen Feinberg habló con varios senadores sobre la propuesta en llamadas la semana pasada y notificó a los comités del Congreso que la solicitud de 80.000 millones de dólares había sido enviada a la Oficina de Administración y Presupuesto. El Pentágono no respondió a una solicitud de comentarios.

Sin embargo, el paquete de financiación casi con seguridad encontrará obstáculos por parte de legisladores que se niegan a respaldar la guerra y que son reacios a dar más dinero al Pentágono en un momento de alto costo de vida para los estadounidenses.

“Están gastando los dólares de impuestos que tanto les cuesta ganar a las familias en una guerra a la que muchos se oponen firmemente”, le dijo a Hegseth en una audiencia el mes pasado la senadora demócrata Patty Murray.

Trump busca un récord de $1.5 billones para Defensa este año

Además de la financiación para Irán, los republicanos esperan asegurar alrededor de 1.1 billones de dólares mediante el proceso regular de asignaciones presupuestarias, que por lo general requiere apoyo de ambos partidos para su aprobación. Luego, esperan obtener 350.000 millones de dólares adicionales mediante una votación mayormente partidista más adelante este verano.

La cantidad que busca el Pentágono es muy superior a la estimación de 29.000 millones de dólares en costos de guerra que Hegseth dio al Congreso durante su testimonio el mes pasado. La mayor parte de esa cifra estaba relacionada con reemplazar municiones y reparar equipos, pero también incluía costos operativos para mantener a las fuerzas desplegadas. Esa estimación no incluía el costo de reparar o reconstruir instalaciones militares de EU dañadas en la región.

También es muy inferior a los 200.000 millones de dólares iniciales que el Pentágono barajó como costos al inicio de la guerra. Una estimación temprana situó el costo de la primera semana de la guerra en 11.300 millones de dólares.

El senador Brian Schatz, de Hawai, integrante del liderazgo del Partido Demócrata, señaló que calcula que el costo real podría ser mucho más alto que los 80.000 millones de dólares que se proponen. Apuntó que no ha hecho un recuento de votos demócratas sobre el dinero para la guerra “pero no he encontrado a nadie que quiera hacer esto”.

Pero el senador republicano Jim Banks, de Indiana, dijo: “Para mí se trata menos de la guerra y más de las reservas de armas”.

Banks añadió: “Se lo vendería a mi estado como una inversión en nuestra base industrial de defensa, repatriando la producción de defensa a Indiana”.

El senador Jack Reed, el principal demócrata en el Comité de Servicios Armados del Senado, sostuvo que la financiación suplementaria para Irán no puede hacerse de manera aislada. Debe hacerse después de que legisladores de ambos partidos hayan acordado una cifra total de gasto tanto para defensa como para programas no relacionados. “El resto seguiría bastante rápido”, indicó Reed.

Y el senador John Hoeven, de Dakota del Norte, miembro del subcomité de Asignaciones sobre Defensa, aseguró que ha estado trabajando con la administración para ampliar el paquete e incluir fondos para ayuda por desastres para California, Hawai y otros estados duramente golpeados por incendios y problemas meteorológicos, así como ayuda agrícola para los agricultores.

“Creo que ese es el tipo de combinación que podría aprobarse”, aseveró Hoeven.

Hegseth declinó responder preguntas de los reporteros el lunes por la noche mientras caminaba por el Capitolio.

Pero sobre el tema del costo de la guerra, Hegseth respondió de forma retórica durante una audiencia del Senado el mes pasado, al preguntar: “¿Cuál es el costo de que Irán obtenga un arma nuclear?”.

Reconoció que la decisión del presidente de enfrentar la amenaza de un Irán nuclear “tiene un costo, y lo reconocemos”.