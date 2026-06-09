Pentágono acusa a Alibaba y BYD de ayudar al Ejército chino: ‘No somos empresas militares’, responden

EU acusó a algunas de las mayores empresas, entre ellas Alibaba, Baidu y BYD, de apoyar al ejército chino.

El Pentágono acusó a algunas de las mayores empresas chinas, entre ellas Alibaba Group Holding, Baidu y BYD, de apoyar al ejército chino, reafirmando una decisión anterior de calificar a las joyas de la corona del mundo empresarial del país como amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos.

El Departamento de Defensa anunció estas designaciones en una actualización de la lista de empresas que, según ha determinado, prestan ayuda al Ejército Popular de Liberación.

Dichas empresas figuraban en una versión anterior que se publicó brevemente en febrero, para luego ser retirada minutos después sin explicación alguna, lo que generó confusión sobre las intenciones del Pentágono.

Con esta medida, Estados Unidos ha declarado que tres de las empresas chinas más destacadas en inteligencia artificial —Alibaba, Baidu y Tencent Holdings— están ayudando a las fuerzas armadas del país asiático.

Tencent se incluyó en la lista en 2025 y ha estado solicitando su exclusión. La designación de BYD señala específicamente a la principal empresa china de vehículos eléctricos.

Las acciones de Alibaba cayeron hasta 1.4 por ciento en la sesión bursátil de Hong Kong el martes, mientras que Baidu redujo sus ganancias iniciales y cotizaba un 1.2 por ciento al alza. La reacción relativamente moderada en los mercados asiáticos sugiere que los inversores se han acostumbrado a las constantes críticas regulatorias de Washington.

“Creo que se trata simplemente de una estrategia geopolítica. Fundamentalmente, el impacto en las operaciones comerciales de estas empresas es limitado”, afirmó Nigel Peh, gestor de cartera de Timefolio Asset Management en Singapur.

¿Qué otras empresas fueron acusadas de ayudar al Ejército de China, según EU?

La versión más reciente de la denominada lista 1260H del Pentágono también restituyó a dos fabricantes chinos de chips de memoria —ChangXin Memory Technologies y Yangtze Memory Technologies— que habían sido designados previamente por el Departamento de Defensa, pero que fueron eliminados de la versión que apareció brevemente en febrero.

Otros fabricantes de hardware, incluido el desarrollador de robótica Unitree Robotics —que aparece como Hangzhou Yushu Technology en la lista— también fueron incorporados a la lista ampliada.

Si bien la lista conlleva pocas repercusiones legales inmediatas, el Pentágono la utiliza cada vez más para restringir la capacidad de las empresas para contratar con el ejército estadounidense o recibir financiación para la investigación.

La designación 1260H también sirve como advertencia para los inversores estadounidenses y se considera una señal de alerta que puede preceder a restricciones comerciales más punitivas.

A pesar del limitado impacto comercial inmediato, algunas de las empresas designadas emitieron enérgicas refutaciones.

“Alibaba no es una empresa militar china ni forma parte de ninguna estrategia de fusión civil-militar”, declaró la empresa en un comunicado enviado por correo electrónico a Bloomberg. «Tomaremos todas las medidas legales disponibles contra cualquier intento de tergiversar la imagen de nuestra empresa».

Baidu rechazó de forma similar la evaluación del Pentágono y, en un comunicado, prometió utilizar todas las opciones disponibles para lograr que la empresa sea eliminada de la lista.

BYD se opuso a la designación y se comprometió a salvaguardar sus intereses por todos los medios administrativos y legales posibles. Unitree no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

CXMT tampoco respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. En un comunicado enviado por correo electrónico, YMTC expresó su decepción por la decisión del Pentágono y prometió utilizar todos los medios a su alcance para defender su reputación y sus derechos.

«A pesar de años de colaboración con las autoridades estadounidenses, esfuerzos por abordar las preocupaciones y un compromiso demostrado con el cumplimiento normativo, seguimos enfrentándonos a diversas sanciones administrativas que probablemente responden a motivos anticompetitivos más que a preocupaciones de seguridad nacional», declaró YTMC.

La lista se publicó menos de un mes después de que el presidente Donald Trump se reuniera con su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín, donde ambos líderes abordaron algunos de los puntos conflictivos del comercio entre las dos mayores economías del mundo. Esta cumbre, seguida de cerca por los medios, no logró una distensión significativa en las tensiones sobre tecnología avanzada, especialmente la inteligencia artificial.

«La lista de compañías militares chinas publicada nuevamente por el Pentágono sirve como una verificación de la realidad posterior a la cumbre», dijo Craig Singleton, investigador principal sobre China en la Fundación para la Defensa de las Democracias. «La reunión entre Xi y Trump no detuvo la competencia; aclaró dónde continuará», agregó Singleton, quien sigue de cerca las designaciones 1260H.