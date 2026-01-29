Amazon lanza Alexa+ en México

Con el lanzamiento de Alexa+ en México, el asistente virtual inteligente de Amazon, espera continuar con un crecimiento de doble dígito en el número de clientes en México. En los últimos tres años, los mexicanos han interactuado con Alexa más de 70 mil millones de veces, cuentan con más de 21 millones de dispositivos de casa inteligentes conectados a Alexa y cada mes escuchan más de 250 millones de horas de música, según Carlos Pérez, director general de Alexa América.

En entrevista con El Financiero, Pérez aseguró que Alexa+ es resultado de más de un año de trabajo con una arquitectura diferente y única que dio como resultado un asistente de inteligencia ambiental a millones de personas y no un chatbot.

“Este concepto de que Alexa realmente entienda el español mexicano, que entienda nuestras culturas, cómo hablamos, nuestras expresiones y realmente esta capacidad de estar estableciendo una conversación con ella como si fuera un amigo, pues realmente resalta muchísimo”, detalló.

Alexa+ es capaz de recordar la música que al usuario le gusta, los libros que lee e incluso las comidas que prefiere evitar, ajustando su tono y respuestas para que todo fluya de forma natural.

También puede reconocer a cada persona en el hogar mediante identificación visual y de voz y ofrece respuestas acordes a quien está hablando. Además las personas pueden contarle sobre su rutina diaria, las preferencias de viaje o cómo te gusta relajarte después del trabajo.

Alexa+ será gratuita durante la fase de Acceso Anticipado, después del Acceso Anticipado, estará incluida gratis con la membresía de Amazon Prime. También se podrá obtener Alexa+ por 399 por mes, si el cliente no cuenta con membresía de Amazon Prime.

“Ha sido un esfuerzo de muchos equipos, obviamente de un equipo central que tenemos en Seattle, pero también de un equipo local aquí en México, donde tenemos ingenieros, científicos y gerentes de producto justamente asegurándonos de que esta experiencia vaya a sentirse auténticamente mexicana”, concluyó el director general de Alexa América.

Oportunidad mundialista

El próximo 5 de febrero Deloitte presentará el estudio “Prepárate para el Mundial: nuevas oportunidades para la economía y los negocios”, en un encuentro presencial y de acceso exclusivo enfocado en analizar cómo el Mundial de Futbol 2026 puede traducirse en valor económico tangible y en decisiones estratégicas para las empresas.

El evento partirá de los hallazgos del reporte “Impacto económico del Mundial de Futbol 2026 en México”, que ofrece una lectura estructurada sobre los efectos del torneo en distintos sectores productivos. El análisis estará a cargo de Daniel Zaga Szenker, economista en jefe de Deloitte Spanish Latin America, quien expondrá los principales resultados y cifras del estudio.

La discusión se complementará con la participación de Claudia Lesseur, socia líder del sector Retail en Deloitte Spanish Latin America, y de Teresa Solís, directora experta de Industria, Hospitalidad y Desarrollo Turístico en Deloitte Spanish Latin America, quienes abordarán las oportunidades que el Mundial de Futbol abre para los negocios, así como los retos de planeación, inversión y ejecución que enfrentarán las empresas en el contexto de uno de los eventos deportivos con mayor impacto económico a nivel global.

El encuentro busca ofrecer una visión clara y práctica sobre cómo anticiparse a este escenario, identificar áreas de crecimiento y comprender el alcance económico del Mundial, más allá del ámbito deportivo.

Refurbi va por México

Refurbi, la startup colombiana enfocada en economía circular y reacondicionamiento de dispositivos electrónicos, cerró una extensión de ronda semilla por 4 millones de dólares combinando equity y deuda. La ronda fue liderada por Latin Leap, con participación de PSM Impact Ventures, Epic Angels, David Buenfil, BID y Banco Itaú. El objetivo es consolidar su crecimiento y expandir operaciones en México, en un contexto donde el mercado de tecnología reacondicionada gana relevancia en América Latina.

Refurbi nació en Colombia con la meta de acelerar la transición hacia dispositivos móviles más sostenibles, integrando reacondicionamiento con tecnología propia, marketplace, programas de trade-in, financiamiento y seguros. Ha atendido a más de 80 mil usuarios y alcanzó rentabilidad desde 2024. Sebastián Jiménez, CEO y fundador, indicó que la ronda permitirá escalar el modelo en México, profundizar la eficiencia operativa y expandir la tecnología interna. La startup estima haber capturado el 0.5 por ciento del mercado colombiano de teléfonos móviles, ofreciendo 14 meses de garantía, 30 días de devolución y empaques comparables a los nuevos. Los fondos se destinarán a expandir operaciones y alianzas en México, con la meta de alcanzar 100 millones de dólares en ingresos para 2030.