Usuarios confunden relanzamiento de ‘Avatar’ con estreno de su secuela; exigen devolución de dinero

El reestreno mundial de la película Avatar ha tenido gran recepción en varias latitudes del planeta. El gran estreno de la producción de James Cameron llegó en 2009 y ha tenido que pasar más de una década para conocer los primeros detalles de la secuela titulada The Way of Water, cuya proyección en salas de cine está programada para diciembre de 2022.

Con el objetivo de preparar a la audiencia para las siguientes revelaciones de la nueva cinta, Disney y 20th Century Fox trabajaron en conjunto para que los seguidores de la historia de Avatar revivan la experiencia en pantalla grande, no obstante, algunos espectadores confesaron que sufrieron una ‘ligera’ confusión respecto a la cinta.

Usuarios confunden relanzamiento de Avatar

A través de Twitter varios internautas expresaron que se llevaron una gran sorpresa al percatarse de que habían comprado entradas para ver el relanzamiento de Avatar y no la nueva cinta.

Pese a que en el teaser de la nueva cinta se especifica que a finales de este 2022 The Way of Water llegará a taquillas, algunos usuarios perdieron el foco del dato y se lanzaron al reestreno de la primera parte con la idea de que verían la nueva producción.

“Soy tan ingenuo que fui a ver avatar pensando que era la 2″, comentó el usuario @jusevasa; “Todos los boludos (mis viejos incluidos) sacando para ver Avatar pensando que es la dos pero en realidad van a ver la uno de nuevo”, escribió en Twitter.

Algunos usuarios en varias partes del mundo reclamaron que no estaban viendo la secuela y solicitaron la devolución de su dinero tras la pifia; no obstante, las compañías han especificado que en cartelera se detalla de qué películas se trata.

Usuarios confundieron el relanzamiento de 'Avatar' con el estreno de la secuela. (Foto: Twitter Gaby Meza)

Avatar se reestrenó en cines previo al lanzamiento de la secuela.

La secuela de 'Avatar', 'The Way of Water', llegará a cines en diciembre de 2022.

¿De qué trata The Way of Water, secuela de Avatar?

La historia de esta secuela traerá de vuelta a algunos personajes de la primera cinta. El argumento se enfocará en Jake Sully, Neytiri y su familia, quienes tendrán que enfrentar nuevas amenazas a su ecosistema.

La tribu Na’vi estará expuesta a disturbios de invasores que tendrán por objetivo consumir los recursos de Pandora.

Por ello los habitantes tendrán que emigrar y explorar otros confines del planeta, para preservar la vida de su especie.