Revelan avance del ‘live-action’ de ‘Moana’: Esto sabemos de la película con Dwayne Johnson ‘La Roca’

Por medio de redes sociales, se dio a conocer el primer tráiler del esperado live-action de la película Moana de Disney, producción que reimagina la historia de la navegante de Motunui con nuevas locaciones, personajes actualizados y un tono más realista.

El adelanto introduce una visión fresca del océano, los Kakamora y el vínculo entre Moana y Maui, de acuerdo con la descripción de los materiales oficiales de la compañía.

El primer adelanto ya puede verse en las plataformas oficiales de Disney, como YouTube, y muestra los paisajes de Motunui, a la familia de Moana, la transformación de Maui y los elementos culturales que vuelven a ser el corazón del relato.

Película ‘live-action’ para ‘Moana’: ¿Cuál es el elenco confirmado para la nueva versión?

La protagonista será interpretada por Catherine Lagaʻaia, quien debuta como la joven exploradora elegida por el océano. A su lado aparece Dwayne Johnson ‘La Roca’, que vuelve a encarnar al semidiós Maui, uno de los personajes más reconocidos de la franquicia, y mismo papel al que dio voz en la versión original de la película Moana.

El elenco principal queda integrado de la siguiente manera:

Catherine Lagaʻaia — Moana

— Dwayne Johnson — Maui

— John Tui — Chief Tui , el padre de Moana

— , el padre de Moana Frankie Adams — Sina , la madre de Moana

— , la madre de Moana Rena Owen — Gramma Tala, la guía espiritual de la familia

La dirección está a cargo de Thomas Kail, reconocido por su trabajo en Hamilton. La producción reúne a figuras como Dwayne Johnson, Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda, mientras que Auliʻi Cravalho —voz original de Moana en las cintas animadas— quien participa como productora ejecutiva.

La historia seguirá el primer viaje de Moana más allá del arrecife, una travesía clave para restaurar el bienestar de su pueblo junto al impredecible Maui, es decir, de nueva cuenta el ejercicio de Disney de reinterpretar sus éxitos animados.

Moana ‘live action’: ¿Cuándo se estrena en cines?

La versión live action de Moana está prevista para estrenarse el próximo 10 de julio de 2026 en cines, aunque en México no se ha confirmado la fecha precisa pero sí el mismo mes y año.

Moana 2 llegó antes a streaming: así continúa la historia de la navegante

Antes del estreno de esta versión en acción real, Disney amplió el universo con Moana 2, que debutó en Disney+ tras convertirse en uno de los mayores éxitos de taquilla de 2024. La película recaudó más de mil millones de dólares y se posicionó como la cinta más vista de Disney Animation en América Latina, de acuerdo con la información oficial.

Dirigida por David Derrick Jr., Jason Hand y Dana Ledoux Miller, la secuela reúne a Moana y Maui tres años después en una expedición hacia territorios olvidados, guiados por un llamado ancestral. La banda sonora incluye música de Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foa’i y Mark Mancina.

Como es común con las producciones de la casa de Mickey Mouse, así es como podrás ver las películas animadas en streaming: