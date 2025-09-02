¿Cuándo se estrena ‘The Smashing Machine’, película que perfila a Dwayne Johnson para el Oscar?

Dwayne Johnson ‘La Roca’ toma un giro serio como el luchador de la UFC Mark Kerr en The Smashing Machine, cinta que vivió su estreno mundial el lunes en el Festival de Cine de Venecia con 15 minutos de aplausos en honor al actor, momento que lo conmovió hasta el llanto.

“Durante mucho tiempo he querido esto”, afirmó el exluchador de la WWE antes del estreno. “La parte de la transformación era algo que realmente tenía muchas ganas de hacer. He tenido la suerte de tener la carrera que he tenido y hacer las películas que he hecho, pero había una voz dentro de mí, esa pequeña voz, que decía: ¿y si puedo hacer más?”

Alberto Barbera, director artístico de Venecia, dijo la semana pasada que no le sorprendería ver a Johnson, a quien llamó “absolutamente asombroso” en la película, y a Emily Blunt, quien interpreta a la esposa de Kerr, entre los nominados al Oscar el próximo año.

¿Cuándo llega a cines de México ‘The Smashing Machine’?

El filme se estrenará en Estados Unidos y Canadá el 3 de octubre. De acuerdo con Diamond Films, llega a cines de México el 9 de octubre de 2025.

Mientras tanto, compite en Venecia entre títulos como Frankenstein (de Guillermo del Toro), Bugonia, The Voice of Hind Rajab, La Grazia y No Other Choice que buscan llevarse los premios de actuación y dirección. Los ganadores se anunciarán el 6 de septiembre.

‘The Smashing Machine’, la historia del luchador Mark Kerr

Johnson estuvo acompañado en Venecia no solo por el director del filme Benny Safdie y su coprotagonista Emily Blunt, sino también por el hombre al que interpreta en la película: Kerr, un campeón del torneo de peso pesado de la UFC y luchador de MMA que se retiró en 2009.

Conocido como ‘The Smashing Machine’, Kerr fue una estrella del wrestling en los 90, una época en la que la lucha no tenía ni los seguidores ni la importancia que tiene en la actualidad.

Dwayne Johnson, a la izquierda, y Emily Blunt posan en la sesión fotográfica de la película 'The Smashing Machine' durante la 82ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el lunes 1 de septiembre de 2025. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP) (Scott A Garfitt/Scott A Garfitt/Invision/AP)

The Smashing Machine se desarrolla entre los años 1997 y 2000, un tiempo tumultuoso tanto en la vida profesional como personal de Kerr. Su relación con su entonces novia Dawn Staples (Emily Blunt) fue particularmente volátil y también luchó contra la adicción a los analgésicos y opioides (sufrió dos sobredosis).

Para ‘La Roca’, la película no es sobre la lucha, aunque esté muy presente en la historia. “En realidad es una historia de amor entre Mark y Dawn y de Mark con la lucha” y es sobre la suerte de estar vivo y sobre la transformación de una relación.

Era en esa parte más íntima en la que realmente quería participar Johson, que recordó que él viene de una familia de luchadores profesionales.

El director Benny Safdie, de izquierda a derecha, Emily Blunt y Dwayne Johnson llegan a la 82ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el lunes 1 de septiembre de 2025. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP) (Scott A Garfitt/Scott A Garfitt/Invision/AP)

“Sé lo que es ver a la mujer que amas sacrificar su propia vida y sus sueños, por un Mark o por mi padre. Eso es lo que Emily representa en el filme. Habitualmente no se habla sobre las mujeres y novias en ese mundo”, señaló el actor.

Tanto Johnson como Safdie dijeron que Kerr había cambiado sus vidas.

La trayectoria de Dwayne Johnson en la WWE

Antes de que Johnson fuera conocido como la estrella de franquicias como Jumanji y la serie Fast & Furious (Rápido y furioso), así como productor y empresario, se hizo de un nombre en la lucha libre. Luchador de tercera generación, ganó ocho campeonatos de la WWE.

“Me encantaba la lucha libre y me lo pasé muy bien, pero es muy exagerada”, dijo Johnson. Recordó haber conocido a Kerr a finales de los años 90, cuando él empezaba su carrera en el deporte: “era el héroe para todos nosotros”. Esta película, dijo, se siente como un momento de cierre completo.

El intérprete también habló emocionado de su padre, que fue luchador y que de pequeño no tenía casa. Pese a todo, “su capacidad de amar fue inmensa” y eso le inspiró para interpretar a Kerr, al que calificó de “tierno y amable”.

Dwayne Johnson podría ser nominado a un premio Oscar

El actor, conocido principalmente por películas de acción de gran presupuesto y comedias, ya ha comenzado a crear expectativas para un posible premio Oscar por su transformación en la película de Benny Safdie.

Venecia ha servido como plataforma para ganadores recientes del Oscar al mejor actor, desde Brendan Fraser en The Whale (La ballena) hasta Adrien Brody en The Brutalist (El brutalista). Al igual que ambas películas, The Smashing Machine será estrenada por A24.

Mark Kerr, a la izquierda, y Dwayne Johnson posan en la sesión fotográfica de la película 'The Smashing Machine' durante la 82ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el lunes 1 de septiembre de 2025. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP) (Scott A Garfitt/Scott A Garfitt/Invision/AP)

“La taquilla en nuestro negocio es muy ruidosa”, comentó Johnson. “Y puede empujarte a una categoría y a un rincón: Este es tu camino, esto es lo que haces, esto es lo que la gente quiere que seas y esto es lo que Hollywood quiere que seas. Y lo entendí e hice esas películas, y me gustaron y fueron divertidas. Y algunas fueron realmente buenas y tuvieron éxito y otras no tanto.”

Pero sentía que tenía más para dar, no para demostrar algo a Hollywood, sino a sí mismo. El impulso para asumir un nuevo desafío vino en parte de su coprotagonista y amiga Emily Blunt, con quien había trabajado previamente en Jungle Cruise, y quien lo animó a aprovechar todo lo que había vivido en la vida y ponerlo en su trabajo.

“Cuando te han encasillado en algo, es difícil saber, espera, ¿puedo hacer eso?”, expresó. “A veces se necesita que personas que conoces y amas, como Emily y Benny, te digan que puedes.”

Reparto de ‘The Smashing Machine’

Emily Blunt interpreta a Dawn Staples, también llegó a conocer y pasar tiempo con su contraparte. La actriz de El diablo viste a la moda agregó que fue extraordinario y un poco “espeluznante” ver a Johnson desaparecer completamente en este papel.

Las prótesis fueron diseñadas por el maestro maquillador Kazu Hiro, quien ayudó a Bradley Cooper a convertirse en Leonard Bernstein y a Gary Oldman en Winston Churchill.