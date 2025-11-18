‘En nombre de la Luna’ llega ‘Sailor Moon’ al museo Franz Mayer con rodada en patines: Fecha y detalles

‘Sabrás qué hacer cuando mires en tu corazón’, y este dice que apartes el día para disfrutar de una rodada en patines con temática del anime Sailor Moon dentro del museo Franz Mayer, en el centro de la Ciudad de México.

No importa si eres amante de los patines en fila o tradicionales, lo que es un hecho es que uno de los museos más visitados del centro de la CDMX traerá una noche mágica, como el manga de Naoko Takeuchi.

Lo mejor de todo es que no solo se adaptará el museo a la rodada con espacios especiales, también habrá música y hasta clases de patinaje. ¿Te apuntas?

‘Sailor Roller’ en el museo Franz Mayer: ¿Cuándo es y a qué hora inicia?

Cada mes, el museo Franz Mayer realiza actividades especiales en el marco de la Noche de Museos en CDMX, y en esta ocasión toca hacerle honor a uno de los animes más famosos de los noventa.

La noche de museos re realiza el último miércoles de cada mes, y en esta ocasión, es el próximo 26 de noviembre cuando Sailor Moon ‘tome’ el Franz Meyer en una noche temática que promete mucha diversión.

Desde las 16:00 horas comienzan las actividades para aquellos que adquirieron el Roller Pass, aunque el acceso para la ‘Sailor Roller’ en general es a partir de las 18:00 y hasta las 22 horas (último acceso a las 21:50).

Precios para la noche de Sailor Moon en el Franz Mayer

Si quieres comprar boletos para la Sailor Roller en el Franz Mayer lo puedes hacer a través de Internet en su sitio oficial. La entrada tiene un costo de 120 pesos general.

No obstante, cuenta con una promoción 2x1 que puedes aprovechar sobre todos aquellos a quienes les gusta el cosplay: llega al museo caracterizado de tu personaje favorito de la serie o con tus propios patines y tu acompañante entra gratis.

Los accesos con Roller pass, que incluían clase de iniciación al patinaje + Acceso a la Noche del Franz + Acceso a la pista de patinaje, tenían un costo de 220 pesos y en estos no aplicaba promoción. Sin embargo, ya se agotaron.

Existe la opción de renta de patines en caso de que no tengas, aunque esto tiene costo adicional no especificado hasta el momento.

¿Qué incluye el boleto de la ‘Sailor Roller’?

Sailor Moon representó un hito en aquel entonces, no solo porque el anime japonés estaba lleno de colores y efectos especiales, también gracias a que la ‘guerrera lunar’ representaba el empoderamiento femenino, del que hace 30 años se hablaba poco (o al menos no como ahora).

'Sailor Moon' es uno de los animes favoritos de los noventa. (Netflix)

Al adquirir tu boleto tienes acceso a diferentes actividades especiales dentro del museo mexicano, como:

Entrada general al museo y exposiciones regulares

Pierre et Gilles. La construcción del símbolo

Surreal. Rodney Smith

Experiencia inmersiva “Manga Lab”

Toma en cuenta que la única exposición que no está incluida en tu entrada es “Japón. Del mito al manga”, ya que es temporal. Además, la pista de patinaje especial tampoco se incluye en la entrada general, para que lo tomes en cuenta.

Actividades en el Franz Mayer por la Noche de Museos en CDMX noviembre 2025

Además de las exposiciones en horario extendido, y al ser una noche con temática del manga Sailor Moon, estará disponible un bazar para adquirir productos de la ‘marinera lunar’ y para aquellos ‘rollers’ que asistan.

Dos DJ Sets amenizarán la noche con música temática (y no tanto), así que la ‘Sailor Roller’ promete entretenimiento y diversión.