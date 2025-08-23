Muere Diego Borella, miembro del staff de ‘Emily in Paris’, a los 47 años: ¿Qué le pasó en plena grabación?

El asistente de producción Diego Borella falleció de un infarto en plena grabación de 'Emily in Paris'.

A escasos meses del estreno de la serie Emily in Paris 5, la producción de esta serie perdió a una pieza muy importante: Diego Borella murió a los 47 años, poco antes de grabar unas escenas.

El asistente de dirección falleció luego de desvanecerse poco antes de grabar algunas escenas en Venecia, que forman parte de la quinta temporada de Emily en París.

Tras el deceso de Borella, la producción decidió suspender grabaciones de la serie de Netflix hasta nuevo aviso, por lo que el estreno previsto para finales de año podría presentar modificaciones.

¿Qué le pasó al asistente de dirección, Diego Borella?

De acuerdo con medios locales, como la Repubblica, la producción de la serie protagonizada por Lily Collins se preparaba para grabar unas escenas en Venecia la tarde del 21 de agosto, cuando Borella se desplomó sin motivo aparente.

Lo anterior asustó a sus compañeros de staff y actores, por lo que inmediatamente solicitaron auxilio de servicios, quienes llegaron al Hotel Danieli, donde serían algunas tomas finales.

Intentaron reanimarlo, pero fue en vano, pues el asistente de producción falleció en el lugar. Los primeros reportes, provenientes del médico de Suem (que confirmó su muerte), señala un infarto fulminante como la causa, por las condiciones en que ocurrió.

Se le declaró muerto a las 19:30 horas (tiempo local) del 21 de agosto, e inmediatamente las grabaciones se suspendieron.

¿Reanudaron grabaciones de Emily in Paris? Esto sabemos

Pese a que se anunció la suspensión de las grabaciones, el medio italiano Il Messaggero asegura que se reanudaron este 23 de agosto, apenas dos días después de la tragedia.

Las grabaciones de la serie de Netflix en Venecia comenzaron el 15 de agosto, y tienen programado que concluyan el lunes 25, pero se desconoce cuándo terminen.

'Emily in Paris' está en grabaciones finales de su quinta temporada. (Netflix)

¿Quién fue Diego Borella?

Diego Borella era un director y escritor nacido en Venecia, Italia, y su trabajo se reconoció a nivel internacional gracias a sus cuentos de hadas, haikus y obras de teatro.

A lo largo de su vida se formó en institutos de renombre, en ciudades como Roma, Londres y Nueva York, y trabajó en producciones para streaming como Emily en París.

“Diego tenía un gran sentido del humor, era brillante y muy talentoso. Su vida fue una joven vida interrumpida, así que no hay muchas palabras. Solo una gran tristeza”, escribió su amigo Mattia Berto.

¿Qué sabemos de la quinta temporada de ‘Emily in Paris’?

La popular serie de Netflix protagonizada por Lily Collins regresa con una quinta entrega que promete dar un giro inesperado a la vida de Emily Cooper.

Esta temporada llevará a la ejecutiva de marketing fuera de París para adentrarla en nuevas aventuras en Italia, donde Venecia se convierte en el escenario perfecto para su historia personal y profesional.

Además, los seguidores podrán reencontrarse con casi todo el elenco principal, entre ellos Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo y Lucien Laviscount.

¿Cuándo se estrena la quinta temporada?

Netflix confirmó que la quinta temporada de Emily in Paris se estrenará el 18 de diciembre de 2025. Tras el éxito de la primera parte de la cuarta temporada (que alcanzó millones de visualizaciones y dominó el Top 10 global), las expectativas por esta nueva entrega son altísimas.

La trama explorará la relación de Emily con Marcello, interpretado por Eugenio Franceschini, su nuevo interés amoroso que se introdujo en los últimos episodios, prometiendo emociones, romance y más de los paisajes europeos que fascinan a los fans de la serie.