Maite Perroni: Esta es la razón por la que fue a terapia después de grabar una serie de Netflix

Maite Perroni protagoniza una serie, Tríada, que se encuentra basada en el caso de unos trillizos que fueron separados al nacer. Sin embargo, reveló que dicha producción fue la razón por la que acudió a terapia.

Este 2023 ha sido un año especial para los fanáticos de la serie de Rebelde, ya que gran parte del elenco confirmó se reunión para dar una gira de RBD. Maite Perroni se encuentra entre las personalidades que regresaran a los escenarios.

Además de este proyecto musical, la actriz mexicana protagonizó una serie de televisión gracias a los esfuerzos de Netflix. No obstante, Maite explicó que tuvo que acudir a terapia al finalizar las grabaciones de la producción.

¿Por qué tuvo que acudir a terapia Maite Perroni?

La serie de Tríada narra la historia de unas trillizas, protagonizadas por Maite Perroni. En una entrevista para Quién, la intérprete reveló que fue uno de los proyectos más retadores de su carrera el cual la llevo a terapia.

“Es el proyecto más retador de mi carrera. Abrimos el proceso de preparación desde octubre pasado”, comienza a explicar la RBD a la revista. También relató que con ayuda de su entrenadora logró adentrarse en la mentalidad de las trillizas perdidas, pero que fue un trabajo complejo.

Asimismo, la actriz mexicana dijo que se involucró tanto a los personajes que “ya no sabía en dónde estaba parada ni qué estaba pisando, me desconecté de mi vida normal y emocionalmente ocupé muchísimos músculos, muchas cosas porque no estaba en una sola línea, estaba en tres”.

La mexicana se sinceró que durante la grabación de Tríada no acudió a terapia, sin embargo al finalizar la producción se Netflix decidió conseguir ayuda profesional para recuperarse.

“No tomé la terapia en su momento, pero sí después. Me pregunté: ‘¿qué es lo que pasa?’, necesito un momento para mí. Fue raro porque no requerí de esa ayuda durante la planeación del proyecto ni en el desarrollo o cuando terminé de hacerlo, pero sí a los tres meses de concluir”.

Finalizó la entrevista asegurando que su tiempo en terapia funcionó y que se encuentra bien. Actualmente está en espera de su primer hija con su esposo Andrés Trovar.

¿De qué trata la serie de Maite Perroni?

La serie se estrenó el pasado 22 de febrero, cuenta con 8 episodios y hasta ahora se desconoce si habrá una segunda temporada.

Tríada fue escrita por Leticia López Margalli quien fue la encargada de crear otra producción en la que participó la RBD: Oscuro Deseo. La historia se desarrollo alrededor de un thriller de acción y misterio que posiciona a tres mujeres con el mismo rostro en una conspiración.

La protagonista de la serie es Beca, una detective, que al trabajar en un caso cuya víctima es una mujer con su mismo rostro comienza a cuestionar su identidad. Tríada se basa en el caso de ‘Bobby’ Shafran, Eddy Galland y David Kellman quienes son trillizos que se encontraron por coincidencia en la universidad.

Existe hasta un documental titulado Three Identical Strangers (2018) que explica una supuesta conspiración que no les permite descubrir la razón por la que fueron separados al nacer.