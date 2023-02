Maite Perroni revela el sexo de su bebé y cuenta cómo descubrió su embarazo

Maite Perroni se convertirá en madre por primera vez este 2023 producto de su relación con el productor Andrés Tovar, por lo que habló por primera vez de lo que para ella significa la maternidad al revelar el sexo de su bebé, que será una niña, a quien asegura no le faltará el amor.

“La maternidad siempre había sido una ilusión y un concepto muy romántico de lo que representa dar vida, traer a un ser humano a este planeta y de lo lindo que es poder conectar con ese ser que va a llegar a este mundo y que es consecuencia del amor, de una decisión de familia, de pareja y de vida”, le dijo a la revista Caras.

Este año la cantante iniciará una exitosa gira con RBD por escenarios de México, Brasil y Estados Unidos. Emocionada mostró su ‘baby bump’ luego de celebrar su boda el año pasado y asegurar que, aunque siempre consideró tener un bebé, lo veía lejano en su vida.

“Claro que quería ser mamá y quería formar una familia, pero no sentía que era algo inmediato. Para mí, era muy importante el poder desarrollarme profesionalmente, viajar, tener mi autonomía y mis propias experiencias”, añadió.

Sin embargo, su primogénita “llega en el momento perfecto”, ya que actualmente se ve como una mujer consciente, aunque está descubriendo esta etapa como algo nuevo. Perroni se dice segura de la persona con la que comparte su vida, objetivos y metas, por lo que nunca dudó en agrandar la familia.

Así es como Maite Perroni se enteró que estaba embarazada

La también actriz contó que se empezó sentir distinta durante la planeación de su boda, específicamente después de su prueba de vestido en Barcelona. Como estaba apurada en detalles y en otro país, se lo atribuyó al cansancio.

“Las horas de vuelo, tanto trabajo, pues no había parado, pero lo que menos pensé fue que ya estuviera embarazada”, argumentó. Pero uno de sus mejores amigos le sugirió la idea. “Dormí todo el día y cuando me desperté, me dio una prueba de embarazo”. El resultado: para el 8 de septiembre ya tenía 2 semanas. “No lo podía creer, fue una emoción gigante”, añadió.