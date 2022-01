‘Es insultante’: Gobierno ucraniano critica clichés culturales en ‘Emily in Paris’

'Emily in Paris' (Foto: Netflix)

La segunda temporada de Emily in Paris se ha colocado dentro de los 10 contenidos más vistos en Netflix. Las impresiones acerca de la serie no se han dejado esperar; algunos la han descrito como un conjunto de clichés que rayan en estereotipos insultantes, así lo comentó el primer ministro de cultura de Ucrania, quien se posicionó frente a la representación “inaceptable” que el director hizo de los ucranianos en la serie.

Clichés y estereotipos en Emily in Paris

Desde el lanzamiento de la primera temporada de la serie, dirigida por Darren Star, las críticas respecto a la manera en la que abordaron los personajes franceses atestaron contra la simpleza de las situaciones y lo burdo que llegó a representar las costumbres del país galo.

En la segunda entrega, la situación no fue distinta pues en uno de los capítulos Emily Cooper (Lily Collins) decide hacer una inmersión más ‘comprometida’ a la cultura francesa; por ello se inscribe a clases de idioma. En el aula conoce a Petra, una alumna ucraniana interpretada por Daria Panchenko.

Ambas compañeras de clase se van de compras para practicar la lengua gala, sin embargo, durante la visita a una tienda, Emily se percata de que Petra no pretende pagar los artículos que tomó, y con asombro observa cómo la ucraniana sale corriendo de forma ‘cómica’ del almacén mientras grita que no quiere ser deportada.

Esta caricaturización fue sumamente cuestionada por Oleksandr Tkachenko, ministro de Cultura de Ucrania, quien declaró: “En Emily in Paris se muestra una imagen caricaturizada de una mujer ucraniana que resulta inaceptable y además insultante”

Asimismo, el funcionario detalló que esta crítica las dirigió formalmente en una carta Netflix, según publicó la BBC. En dicho oficio, Tkachenko increpó al gigante de streaming con la pregunta “¿es así como ven a los ucranianos en el extranjero?”.

Pero la molestia del político trascendió a otros medios extranjeros, en los que aseguró que la imagen estereotipada de los ucranianos se ha modificado en las últimas dos décadas. Así lo mencionó para el diario The Mirror: “En los noventa y los 2000, los personajes ucranianos eran retratados sobre todo como gánsters. Con el tiempo esto ha cambiado, aunque no es este caso.”

Oleksandr Tkachenko ha comentado que la conversación con Netflix continúa para que estos clichés nocivos no se repitan; sin embargo, no ha habido una respuesta o posicionamiento público de la compañía ni del director, quien el año pasado, tras el estreno de la serie, comentó que no se arrepentía de la forma en la que retrató a los personajes, ya que se basaba en su experiencia y percepción.