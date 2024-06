¿Quieres ser socio de Musk?: Guía para invertir en SpaceX y agregar ‘un toque de cielo’ a tu cartera

SpaceX venderá acciones privilegiadas en 112 dólares la unidad, en una oferta pública, un precio superior al esperado que eleva el valor de la compañía espacial y satelital de Elon Musk a cerca de 210

mil millones de dólares.

La última valoración de la empresa fue de 180 mil millones de dólares, en una transacción realizada en diciembre, según informó Bloomberg News.

La segunda startup más valiosa del mundo decidió fijar el precio de su oferta pública actual —una transacción que permite a los empleados ya personas con información privilegiada como los inversionistas vender acciones— por encima de la valoración de 200 mil millones de dólares que se discutió el mes pasado, debido a la importante demanda de los inversionistas, según indicaron las fuentes, que declinaron ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente.

La nueva valoración es un récord para una empresa estadounidense que no cotiza en bolsa, pero sigue siendo inferior a los 268 mil millones de dólares de ByteDance, matriz del fenómeno de los vídeos sociales TikTok.

SpaceX ya está a la altura de algunas de las mayores empresas del mundo que cotizan en bolsa por capitalización bursátil.

Los términos no están ultimados y el tamaño de la oferta pública podría variar, dependiendo del interés tanto de vendedores como de compradores con información privilegiada.

Los representantes de SpaceX, conocida formalmente como Space Exploration Technologies Corp., no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

¿Cómo puedes invertir en las acciones de SpaceX?

Invertir en SpaceX no es nada sencillo. La empresa, con sede en Hawthorne, California, sigue siendo una privada, lo que significa que sus acciones no cotizan en bolsa (al menos por ahora).

Aunque ese día puede llegar si la empresa sale a bolsa, por ahora obtener una parte de SpaceX (como ocurre con muchos unicornios) no es muy diferente a pasar por encima de la cuerda de terciopelo de un club exclusivo. Hacerse el difícil ayuda a crear demanda y a hacer subir la valoración de la empresa.

¿Cuál es la forma más fácil de invertir mientras tanto? Bueno, puedes intentar preguntarle a Musk tú mismo o conseguir un trabajo en SpaceX, donde podrías ganar acciones.

Como una ventaja de ser un científico espacial. O tal vez pueda encontrar un accionista que esté comprometido y dispuesto a vender: un capitalista de riesgo u otro individuo rico que invirtió en los primeros días de la empresa, tal vez, o un ex empleado. Incluso si tiene éxito, esta misión de inversión minorista es lo más avanzado que se puede llegar a ser. Considere lo que sigue como una guía modesta para los inversores más decididos de la galaxia.

En primer lugar, ¿tienes realmente el dinero para este viaje? Porque la única forma legal de adquirir acciones de este tipo de empresas es convirtiéndote en lo que se conoce como inversor acreditado.

Los reguladores estadounidenses definen esto como un inversor que ha tenido dos años consecutivos de ingresos superiores a 200 mil o 300 mil dólares para una pareja casada, o tiene un patrimonio neto de un millón de dólares (excluyendo el valor de su vivienda principal). ¿Ninguno de los 24 millones de hogares estadounidenses que alcanzan este umbral? Todavía hay algunas formas de exponerse a SpaceX; simplemente vaya a “Qué hacer cuando nadie quiere su dinero”.



Organizar una compra a una persona que posee acciones ordinarias o preferentes personalmente es la ruta más directa para entrar.

¿Cómo encontrar a esa persona? Bueno, siempre existe LinkedIn, pero un administrador de patrimonio privado (piense en UBS o Morgan Stanley, no en Betterment) tendrá especialistas que pueden encontrar y examinar a individuos o grupos que quieran vender acciones.

Desafortunadamente, incluso si encuentra un vendedor dispuesto, SpaceX puede rechazarlo. A la empresa no le gusta añadir inversores que no hayan sido examinados. También es complicado actualizar el registro de acciones si las personas intentan negociarlo como una acción pública, por lo que en los últimos años SpaceX ha agregado disposiciones que restringen a quién pueden vender los inversores. Esto hace que las acciones que no tienen restricciones sean más raras y, debido a que no están sujetas a tarifas como las acciones en poder de un administrador externo, a menudo se venden con una prima sobre el precio en el momento de la licitación.

Lo que SpaceX tiene más dificultades para controlar son las acciones en poder de instituciones o individuos en vehículos especiales. En tales acuerdos, una empresa de inversión posee y gestiona un fondo mancomunado, que puede contener miles de acciones de una sola empresa, como SpaceX.

Las personas pueden intercambiar su pieza sin que SpaceX lo sepa, y debido a que la gente normalmente posee porciones más pequeñas, son más numerosas (y, por lo tanto, líquidas) que las acciones adquiridas de un individuo. Una vez más, cualquier gestor patrimonial que se precie tendrá contactos con acceso a este tipo de acciones, pero normalmente necesitarás invertir al menos 100 mil dólares. Para participar, también deberás pagarle a tu gerente por sus esfuerzos.

¿No tienes o no quieres tener (y pagar por) un gestor de patrimonio? La siguiente opción es crear una cuenta en una plataforma de corretaje de valores registrada como Hiive o Rainmaker Securities, mercados que se especializan en la negociación de valores no públicos.

Estas empresas examinan a los vendedores (que pueden incluir personas con acciones adquiridas) en sus plataformas. Puedes iniciar sesión, buscar y comparar precios y volúmenes en oferta. Tener un mercado ayuda a crear transparencia en los precios, lo que potencialmente te ofrece un mejor valor, aunque, nuevamente, necesitarás tener al menos seis cifras para gastar y estar dispuesto a pagar una tarifa por el servicio.

Otra forma poco convencional de aprovechar SpaceX es comprar acciones de empresas que cotizan en bolsa y que son proveedores de sus cohetes y satélites. Las empresas de mediana capitalización, como el fabricante de turbobombas Graham Corp. y el fabricante de patas de aterrizaje de cohetes Hunting Plc, se encuentran entre las empresas de la cadena de suministro de SpaceX que están preparadas para aprovechar su crecimiento.

O tal vez simplemente omitir SpaceX y conformarse con un ETF que invierta en empresas relacionadas con el espacio que cotizan en bolsa. ARK, Invesco e iShares ofrecen ETF con temática espacial que permiten a los inversores agregar un toque de cielo a sus carteras.