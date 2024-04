¿Starlink no es rentable? Costos no revelados de Musk apuntan a pérdidas en la empresa de internet

El preciado negocio de satélites Starlink de SpaceX todavía está quemando más efectivo del que genera, lo que le volvería no rentable.

Personas familiarizadas con las finanzas de una de las empresas privadas más valiosas del mundo dicen que Starlink ha perdido, en ocasiones, cientos de dólares en cada una de los millones de terminales terrestres que envía, lo que pone en duda las afirmaciones del director ejecutivo, Elon Musk, y del principal ejecutivo de la compañía. jefes que el negocio está en “territorio rentable”.

Starlink, que proporciona servicio de Internet espacial a más de 2.6 millones de clientes, a menudo elimina el elevado costo de enviar sus satélites al espacio para que las cifras no públicas parezcan mejor para los inversionistas, dijeron estas personas, que pidieron no ser identificadas. información privada. Describen la contabilidad de la empresa como “más un arte que una ciencia” y dicen que en realidad no es rentable en términos operativos y continuos.

Las empresas cerradas no tienen que hacer públicas sus finanzas y, a menudo, manipulan sus números mientras recaudan fondos. Muchos operan durante años subsistiendo gracias a la financiación mientras gastan dinero en efectivo. Pero las personas con conocimiento del balance de Starlink dicen que los trimestres generadores de dinero han sido menos consistentes de lo que Musk sugirió a los inversores cuando celebró haber logrado un “flujo de caja equilibrado” en una publicación el año pasado en su plataforma de redes sociales, X.

Cuando se le presionó más sobre los comentarios de Musk en una conferencia en Washington el mes pasado, el director financiero de SpaceX, Bret Johnsen, dijo: “No sé si quiero cuantificar esas cifras, pero ahora estamos en un flujo de caja positivo y en un territorio rentable para nuestro negocio de satélites”

Por mucho que el fabricante de automóviles eléctricos de Musk, Tesla, trastocara la industria automotriz mundial, SpaceX está reestructurando el mercado de cohetes y satélites, ha reducido los costos de lanzamiento de cohetes con sus propulsores reutilizables, en gran parte fabricados internamente. Y dado que Starlink ahora representa la mayoría de todos los satélites activos en todo el mundo, el perfil global de la compañía está aumentando.

Space Exploration Technologies en diciembre estaba valorada en cerca de 180 mil millones de dólares, lo que la colocaba a la par de gigantes corporativos como Verizon Communications Inc. y General Electric Co. Ahora es parte integral del programa espacial del gobierno de Estados Unidos y se ha convertido en un actor importante en la seguridad nacional. Pero la empresa depende, en parte, de Starlink para pagar las facturas.

Como dice SpaceX, hay un límite en cuanto a la cantidad de dinero que se puede generar con el lanzamiento de cohetes. Musk cuenta con el negocio de satélites en rápido crecimiento para financiar la ambición de toda la vida del multimillonario de llegar a Marte. Según algunos inversores, Starlink representa más de la mitad de los ingresos de SpaceX en 2024.

“Probablemente hay 150 clientes de cohetes en este planeta, pero hay ocho mil millones de clientes potenciales para Starlink”, dijo la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, en una entrevista con la socia de Goldman Sachs, Susie Scher, publicada el mes pasado en el sitio web del banco. SpaceX no respondió a las solicitudes de más comentarios.

Restricciones de capacidad

Para llegar a esos clientes, Starlink está construyendo una red más grande de satélites potentes que giran alrededor de la Tierra a altitudes relativamente bajas para reducir la llamada latencia, el tiempo que tardan los datos en viajar desde los satélites hasta las terminales.

En este momento, Starlink tiene 5 mil 600 satélites activos desplegados, pero planea agregar decenas de miles más para reducir los tiempos de transmisión y aumentar sus capacidades de Internet en todo el mundo. Una vez completamente implementada, la red apunta a competir con los proveedores de telecomunicaciones que utilizan satélites más grandes y de órbita más alta que se ciernen sobre una ubicación.

A diferencia de los proveedores de servicios celulares, Starlink no puede identificar estratégicamente áreas que necesitan mayor capacidad agregando torres estáticas. Tiene que seguir añadiendo más satélites a su sistema, dijo el investigador espacial Caleb Henry de la firma asesora Quilty Space, anteriormente conocida como Quilty Analytics.

“Es como intentar elevar el nivel del mar. Está esparcido por todas partes y la única manera de aumentar la cantidad es esparcirlo por todas partes”, dijo Henry.

Demasiadas personas accediendo a un satélite al mismo tiempo pueden saturar el sistema y causar perturbaciones a las personas en tierra. El aumento de usuarios en ubicaciones urbanas y suburbanas ha estado “lastrando el rendimiento”, dijo Mark Giles, analista principal de Ookla, que rastrea las velocidades de Starlink y analiza el rendimiento de Internet.

Las velocidades de Starlink comenzaron a disminuir en 2022, coincidiendo con un aumento de usuarios, descubrió Ookla. Las velocidades han vuelto a tener una tendencia al alza, particularmente en las regiones menos pobladas, cuando SpaceX comenzó a lanzar satélites mejorados destinados a aumentar la capacidad.

La compañía dice que espera avanzar aún más rápido a finales de este año cuando comience los lanzamientos comerciales de Starship, un cohete más grande que el Falcon 9 actualmente en uso. La costosa nave espacial aún está en fase de pruebas y tiene como objetivo permitir a SpaceX lanzar satélites más grandes.

“Starlink debería acelerar el despliegue de sus satélites por lanzamiento y centrarse en la confiabilidad de sus satélites y servicios de Internet existentes”, dijo Andrea Lamari, socia gerente de Cuatro Capital y socia general en transición de Manhattan Venture Partners, una firma de riesgo que ha invertido en SpaceX en múltiples fondos bajo su gestión.

“Starlink siempre ha podido ampliar de manera destacada la cobertura donde las opciones tradicionales de Internet son limitadas o inexistentes. También deben seguir aumentando la capacidad del ancho de banda y reduciendo la latencia en todas las oportunidades posibles”, dijo.