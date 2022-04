Esto cuesta el anillo de compromiso que Ben Affleck le dio a Jennifer Lopez

La pareja conformada por Jennifer Lopez y Ben Affleck se comprometió por segunda ocasión tras reanudar el año pasado la relación que tuvieron entre 2002 y 2004, fecha en la que anunciaron su separación y el final de sus planes de boda.

La cantante compartió su anillo de compromiso a través de su sitio ‘On The JLo’, en donde se muestra emocionada al punto del llanto tras recibir un diamante con una piedra en color verde en una banda plateada.

Desde inicios de semana algunos paparazzi fotografiaron a la actriz de Marry me portando una joya en su mano izquierda, por lo que los rumores sobre una próxima boda comenzaron a sonar. Fue el viernes por la noche que la cantante hizo el anuncio oficial a sus seguidores por medio de un video. Antes dejó una pista en su Twitter al colocar junto a su nombre un peculiar emoji.

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso?

La primera vez que Affleck le propuso matrimonio a Lopez le regaló una joya rosa de 6.1 quilates de Harry Winston, valuado en 1.2 millones de dólares. Ahora el color elegido es el verde, que se sabe que es el favorito de la intérprete de ‘If you had my love’, quien ha manifestado que le trae suerte y le recuerda momentos importantes en su vida.

“Si eso es realmente un diamante verde, entonces estoy atónito. Un diamante verde de ese tamaño es increíblemente raro y empequeñecería el valor de su anillo de compromiso anterior. Valoraría el anillo en más de 5 millones (de dólares) y podría valer más de 10 millones”, dijo el CEO de Diamond Pro, Mike Fried, a Page Six.

Después de su divorcio con Marc Anthony, con quien procreó a sus dos hijos, JLo recibió un anillo de 16 quilates por parte de Alex Rodríguez con un precio estimado de 1.8 millones de dólares, con quien terminó antes de volver a darse una oportunidad en el amor con su ex.