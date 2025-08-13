Capturan a Pedro Segura, el ex candidato a gobernador de Guerrero y cercano a Joan Sebastian

El empresario y ex candidato a gobernador de Guerrero, Pedro Segura fue detenido por la FGR por delincuencia organizada.

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron esta noche a Pedro Segura Valladares, ex candidato a gobernador por el Partido del Trabajo y empresario, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada.

El dueño del hotel Vida en el Lago fue detenido en la carretera de Tepecoacuilco rumbo la carretera federal México Acapulco, cuando circulaba con algunos de sus colaboradores, por elementos de la dependencia federal, a las 19:44 horas de este martes 12 de agosto.

Transmiten EN VIVO captura de Pedro Segura

En una transmisión en vivo, que sus propios colaboradores hicieron en el Facebook de Pedro Segura, se ve que baja de la camioneta en la que se trasladaba y se acerca a los elementos de la FGR.

En la transmisión de 3 minutos con 16 segundos, se observa que una oficial le notifica que tiene una orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada y que es requerido por una jueza de Toluca, Estado de México, por lo que sería trasladado a la delegación de la dependencia federal con sede en Cuernavaca, Morelos, para ser certificado.

Luego de leerle sus derechos, el ex candidato a gobernador de Guerrero por el PT en la elección del 2021, es trasladado en un vehículo de la fiscalía.

Segura denunció días antes un atentado en su contra

En el momento de su detención, el empresario cuestiona a los agentes federales: “¿Los mandó Félix Salgado y la gobernadora (Evelyn)?“ Los agentes respondieron que no tiene nada que ver con temas de tintes políticos y que sólo hacen su trabajo.

Cabe mencionar que el empresario, principalmente del área médica y hotelera, hace dos días en una transmisión en vivo denunció que fue víctima de un atentado, cuando salía del hotel Vida en el Lago de su propiedad.

En diferentes ocasiones Pedro Segura ha mostrado en sus redes sociales sus viajes al extranjero y reuniones con empresarios de diferentes países, también es conocido por regalar computadoras, motocicletas, celulares y autos a sus seguidores en las redes sociales, y en las clausuras de las escuelas a las que ha sido invitado como padrino de generación.

El empresario fue cercano al cantante Joan Sebastian (1951-2015). Su amistad fue tan fraternal, que actualmente Pedro Segura administra el rancho del intérprete, La Octava Maravilla.