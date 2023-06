Muere Carmen Sevilla, la actriz que grabó ‘Gitana tenías que ser’ con Pedro Infante

Este 27 de junio, se reveló el fallecimiento de la actriz, conductora y cantante Carmen Sevilla a los 92 años en Madrid, España.

De acuerdo con EFE, la muerte de Carmen Sevilla fue confirmada por su hijo Augusto Algueró. Hasta el momento no se tiene conocimiento de la razón detrás de su fallecimiento, pero se sabe que su salud estaba en deterioro por el Alzheimer que padecía.

Tampoco se han revelado los detalles sobre cómo se despedirá a la actriz y conductora en España.

Carmen Sevilla participó en varias películas mexicanas. (Foto: EFE) (Juan Herrero.)

¿Quién fue Carmen Sevilla?

Carmen Sevilla nació el 16 de octubre de 1930 dentro de Sevilla, España, y desde temprana edad se interesó en la industria del entretenimiento.

Su debut profesional tomó lugar cuando ella tenía 13 años con la compañía de danza Estrellita Castro. Desde aquel momento, se enfocó a las artes escénicas con distintos grupos. Al cumplir los 18 años, Sevilla saltó a la pantalla grande con el actor Jorge Negrete en la cinta Jalisco canta en Sevilla (1949).

En una entrevista con el programa de La Historia Detrás del Mito, la actriz aseguró que al final de la grabación Jorge Negrete se negaba a besarla por su edad.

“Yo no podía ni hablar, se me trabucaba la lengua de verlo tan guapo... al final de la película era muy gracioso, me hacía así como de besarme y le decía al director ‘corte, corte, manito’”. Tras aquella grabación, Sevilla se trasladó temporalmente a México para trabajar en algunas películas de la Época del Cine de Oro.

Carmen Sevilla actuó con Jorge Negrete. (Foto: Captura de pantalla)

Tras aquella participación, Carmen continúa dedicándose al cine con películas como La Venganza (1958), Rey de reyes (1961), Antonio y Cleopatra (1972), entre otras. En la década de los 60, estuvo casada con el compositor Augusto Algueró; sin embargo, se separaron en 1974.

Durante los ochenta, la actriz se había alejado de la pantalla grande y se enfocó en sus labores dentro de la televisión. Fue conductora de la cadena española Telecinco en donde se caracterizaba por algunos de sus olvidos.

En 2009, fue diagnosticada con Alzheimer, que provoca que uno pierda la memoria, y en 2015 fue ingresada a una residencia para adultos mayores en Aravaca, España.

Carmen Sevilla fue una actriz española reconocida en México. (Foto: EFE)

¿Carmen Sevilla tuvo un romance con Pedro Infante?

En 1953, Carmen Sevilla coprotagonizó la cinta de Gitana tenías que ser con el actor mexicano Pedro Infante. En aquella película los famosos interpretaron una pareja que se enamora en un viaje a México.

Tras la grabación de aquella película, Sevilla e Infante establecieron una buena relación de amistad; sin embargo, se especuló sobre un posible romance que hasta la fecha prevalece, ya que hay quienes aseguran que tuvieron un noviazgo.

Carmen Sevilla actuó con Pedro Infante. (Foto: Captura de pantalla)

A pesar de ello, en una entrevista con La Historia Detrás del Mito, Carmen Sevilla nunca confirmó haber tenido una relación con amorosa con Pedro Infante. Solamente mencionó que fueron buenos amigos durante el rodaje de la cinta.

“Me hacía serenatas por las noches en el hotel... abría yo la puerta y veía que había como 10, 12 o 14 cantándome y a mí me gustaba mucho”, recordó la española, “era muy enamoradizo, era muy tierno, muy dulce y amoroso... yo, pues me enganché, tengo buenos recuerdos de él”.

Con información de EFE