¿Qué harían los finalistas de ‘La Casa de los Famosos’ con el dinero del premio? Esto confesaron

Falta poco para el final de La Casa de los Famosos México, reality show que otorgará a su ganador un premio de 4 millones de pesos, pero antes de que se conozca el resultado el próximo domingo, los finalistas -todos ellos integrantes del ‘team infierno’- contaron sus planes por si resultan elegidos.

Además de la suma económica, cada uno percibió un pago por su participación, además de la exposición mediática con la que podrán conseguir algunos proyectos en el futuro, como el caso de Wendy Guevara, que tendrá un papel en una telenovela de Juan Osorio. Esto es lo que harían:

Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Nicola Porcella, Wendy Guevara y Emilio Osorio son los finalistas de 'La Casa de los Famosos'. (Foto: Instagram @lacasadelosfamososmx)

Poncho de Nigris

El influencer Poncho de Nigris manifestó que donará el dinero a instituciones de Nuevo León que apoyen a los niños a través de Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador Samuel García, por lo que ante las cámaras le pidió su apoyo a los regios previo a la expulsión del primer finalista el viernes.

Argumentó que no le importa el dinero y aseguró que aprendió de sus errores, por lo que trata de ser una mejor versión de sí mismo. “Les voy a prometer esto y no es por manipulación ni nada (…) que se pongan las pilas los regios para que el premio del primer lugar vaya para Monterrey, Nuevo León (...), el premio es de ustedes, no me lo den a mí”, dijo Poncho, que afirmó que para él los 4 millones son simbólicos.

Sergio Mayer

El expolítico Sergio Mayer se confesó nervioso y con incertidumbre de lo que pasa afuera de la casa, aunque feliz por ver a su familia. Sabe que solo uno se llevará el dinero, pero confía en que crearon una conexión con el público, la cual era su objetivo (al igual que llegar a la semana 10), así que se siente ganador.

“Quien se lleve el premio económico es un plus, la cereza (…) Yo en lo personal me siento bien, estoy activo para trabajar, generar ingresos para mi familia y empleos para que otras personas puedan depender de lo que yo genere o invierta; me siento económicamente activo. No necesito de un premio para pagar mis deudas o escuelas, para eso tengo mi mente, mis brazos, mis piernas, mi cabeza”, apuntó.

Pero, en caso de obtener el beneficio, se comprometió a apoyar a fundaciones de niños con cáncer, niños de la calle o la defensoría animal, aunque pidió a sus seguidores darle propuestas en las redes.

Wendy Guevara

Aunque en un principio aseguró que le gustaría emprender para ayudar y retribuir a su mamá, después la influencer Wendy Guevara se ofreció a prestarle parte del dinero a Nicola, quien se negó.

“No te preocupes amigo, si yo llegara a ganar yo te ayudo (…) como lo has contado muchas veces que vas a estar muy endeudado, yo te puedo prestar. Es válido también”, le dijo.

Nicola Porcella

El peruano Nicola Porcella confesó que tiene algunas deudas, por lo que no dudaría en pagarle a su madre el dinero de sus ahorros que le prestó cuando se quedó sin trabajo. Otra de sus prioridades sería comprar un departamento para vivir y traer a su hijo a México.

“Yo voy a salir y voy a ver las deudas y voy a salir corriendo y voy a decir ‘no, déjenme acá, no quiero saber nada de lo que está pasando ahora’”.