¿El calorón te pone ‘roñoso’? 7 tips para tratar el sarpullido o miliaria por altas temperaturas

El sarpullido por calor aparece pricipalmente en el pecho, la cabeza, el cuello y los pliegues de la piel. (Fotoarte El Financiero).

¿Las ondas de calor te ponen de malas o sufres de astenia primaveral? Las altas temperaturas clásicas de la primavera y el verano pueden ‘ponerte roñoso’ y manifestarse en tu piel con la aparición de sarpullido.

El sarpullido por calor o miliaria es común en bebés, menores de edad y en personas adultas que sudan demasiado.

¿Qué es el sarpullido por calor o miliaria?

Según Mayo Clinic, el sarpullido por calor es una erupción en la piel que se produce cuando el sudor queda atrapado. Las ámpulas pueden causar bastante picazón.

La clínica detalla que también existe la miliaria cristalina, que produce erupciones en la piel pero que se manifiesta con ‘granitos’ transparentes con líquido, que no pican ni duelen.

Mayo Clinic agrega que hay cuatro tipos de miliaria y la clasificación se realiza según la profundidad en la que queda atrapado el sudor.

¿Cuáles son los tipos de sarpullido por calor?

Los cuatro tipos de sarpullido por calor tienen diferentes síntomas, dependiendo de su gravedad:

Miliaria cristalina . Se obstruye la apertura del conducto del sudor en la superficie de la piel. Se presentan protuberancias transparentes que se rompen con facilidad.

. Se obstruye la apertura del conducto del sudor en la superficie de la piel. Se presentan protuberancias transparentes que se rompen con facilidad. Miliaria rubra . Se manifiesta con pequeñas protuberancias inflamadas similares a ampollas. Produce picazón y cosquilleo en el área afectada.

. Se manifiesta con pequeñas protuberancias inflamadas similares a ampollas. Produce picazón y cosquilleo en el área afectada. Millaria pustulosa: Las erupciones se pueden llenar de pus.

Las erupciones se pueden llenar de pus. Miliaria profunda. El sudor afecta a la dermis, la capa más profunda de la piel. Este tipo de sarpullido por calor provoca protuberancias firmes inflamadas que pican y duelen, junto con ‘piel de gallina’.

¿Por qué aparece el sarpullido por calor?

Según Kids Health, las erupciones en la piel aparecen cuando el sudor se acumula bajo la piel debido a que los conductos sudoríparos son obstruidos. Esos ‘tubitos’ son los encargados de transportar el sudor desde las glándulas bajo de la piel hasta la superficie.

Cuando el sudor está atrapado, se forman pequeñas bolsas de inflamación y en ocasiones ampollas.

El sarpullido por calor ocurre cuando el sudor se queda atrapado en la piel. (Cuartoscuro).

¿Quiénes son más propensos al sarpullido por calor?

Niños y bebés son quienes más podrían sufrir de sarpullido por calor, porque su piel tarda más en adaptarse a las altas temperaturas de la primavera.

Las personas que viven en estado de postración también podrían presentar la miliaria, ya que permanecen sentados o en cama por largos periodos, por lo que el sudor se queda en la piel, explica la dra. Zakiya Rice, del Dermatology Associates of Georgia

Dormir demasiado abrigado, con vendajes y ropa ajustada, así como con parches de medicamentos, también pueden causar erupciones en la piel.

“No es raro que un paciente con hiperhidrosis focal primaria también presente una erupción por calor”, afirma Zakiya Rice en el sitio web de la Sociedad Internacional de Hiperhidrosis.

Bebés y niños son los más suceptibles a sufrir de sarpullido por calor, por lo que se recomienda que usen ropa de algodón. (Cuartoscuro).

¿Cuáles son los síntomas del sarpullido por calor?

El sarpullido por calor se puede presentar así:

Pequeños bultos rojos o transparentes que pican. Pueden parecer ampollas.

En pieles oscuras, las erupciones son más difíciles de ver y su color es gris o blanco.

Los bultos rojos aparecen en la zona alta del pecho o la espalda, la cabeza, los brazos, el cuello y los pliegues de la piel.

También puede haber hinchazón leve.

Sensación de picazón o ardor en la piel.

En caso de bebés y niños, el sarpullido por calor puede aparecer en la cara, el cuello y la zona del pañal.

En casos extremos, los bultos se pueden llenar de pus, lo que puede desencadenar una infección.

¿Cómo se quita el sarpullido por calor?

“Si bien el sarpullido por calor no es peligroso, la exposición prolongada a altas temperaturas puede provocar un golpe de calor e insolación, por lo que es importante estar atento a cualquier señal temprana de que el cuerpo está sufriendo con las altas temperaturas“, explica la doctora Abigail Waldman, dermatóloga del Hospital Brigham and Women’s, afiliado a Harvard.

Estas molestias se pueden tratar con remedios caseros, pero si emperoran, debes acudir al médico.

Recomendaciones si sufres sarpullido por calor

Limitar el sobrecalentamiento de la piel.

Usar ropa de algodón, transpirable y holgada. Evitar prendas ajustadas, ya que fomentan la sudoración excesiva.

Usar antitranspirantes en los pliegues de la piel que son propensos a la acumulación de sudor.

Tomar suficiente agua, en especial si se trabaja al aire libre.

Cuando haya alguna onda de calor, puedes tomar duchas de agua fría o tibia.

Aplica compresas frías en las áreas donde aparece el sarpullido por calor.

Harvard Health Publishing también recomienda el uso de cremas de corticoides de venta libre.

también recomienda el uso de cremas de corticoides de venta libre. La Revista de Medicina de la Universidad de Harvard recomienda evitar el uso de talco, cremas hidratantes grasosas y protectores solares porque se pueden obstruir más los conductos sudoríparos.

La exposición a altas temperaturas no solo puede producir sarpullido, las personas también pueden sufrir un golpe de calor. (Cuartoscuro).

Sarpullido por calor: ¿Cuándo acudir al médico?

Harvard Health Publishing explica que el sarpullido por calor suele desaparecer en uno o dos días, una vez que el cuerpo pierde temperatura y deja de sudar.

Pero también aclara que si las molestias persisten por una semana o más, debes ir a un médico, sobre todo si tienes mucho dolor, picazón y si las erupciones tienen pus.

Toma nota de los síntomas de alerta del sarpullido para que vayas de inmediato al médico: