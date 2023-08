Bertha, hermana de Octavio Ocaña, habla sobre nueva relación de su excuñada, Nerea Godínez

Desde hace algunas semanas Nerea Godínez, expareja del fallecido actor Octavio Ocaña, compartió con sus seguidores en redes sociales que inició una nueva relación. Al respecto, una de sus excuñadas opinó y la defendió de los ataques que ha recibido.

Nerea ha subido diversas historias en las que sale acompañada de su nuevo novio, identificado en redes sociales como Diego Alejandre, aunque los seguidores del actor de Vecinos no tomaron a bien esto y empezaron a atacarla y cuestionarle, tanto a ella como a la familia Ocaña, por qué estaba dándose una nueva oportunidad en el amor.

Una de las personas que ya reaccionó al respecto fue Bertha Ocaña, una de las hermanas de Octavio, quien durante un video en vivo vía Instagram habló sobre el tema y pidió respeto por su excuñada.

Bertha, hermana de Octavio Ocaña, habló abiertamente sobre la nueva relación de su excuñada. (Instagram: @berthaocaa)

¿Qué dijo la hermana de Octavio Ocaña sobre el nuevo novio de Nerea?

Antes de hacer el video en vivo, la joven subió una frase a sus historias de Instagram que, según los internautas, era dirigida para Nerea tras enterarse de su nueva relación.

“Al final lo mejor es no reclamar nada, solo observar, decepcionarte y alejarte”, se leyó, lo cual muchos tomaron como indirecta, aunque Bertha decidió aclarar que no era así.

“No sé por qué las personas siempre tenemos que pensar en cabezas ajenas o suponer cosas que no son, cosas que uno está pensando, cosas que realmente no están sucediendo”, dijo ante las especulaciones.

Después, empezó a hablar sobre la exprometida de su hermano Octavio, y aseguró que ella tenía todo el derecho de rehacer su vida con otra pareja si así lo deseaba, por lo que le pedía a sus seguidores respeto.

“Yo no estoy, ni mi familia (y voy a hablar por ellos aunque no debería), ni molesta, ni indignada, ni me siento mal ni mucho menos. De verdad se los digo, ‘Nere’ es una niña que tiene y toda la vida va a seguir teniendo todo el derecho de rehacer su vida, y lo único que ella merece, por parte de nosotros y por parte de todos ustedes, es respeto”, señaló Bertha.

Bertha Ocaña y Nerea Godínez llevaban muy buena relación desde antes del fallecimiento del actor. (Instagram / @nerea.gogo)

También compartió que, en realidad, la vida personal de Nerea no es un tema que le interese ni del que tenga el derecho de opinar.

“No tengo por qué meterme, no es algo que a mí me incumba y, si quieren que sea muy honesta, tampoco es un tema que sea de importancia para mí”.

Nerea se alejó de Bertha Ocaña y su familia por decisión propia

De igual manera, la hermana de Octavio Ocaña, fallecido en octubre de 2021, habló sobre el distanciamiento que existe entre ella y Nerea, que fue la primera en alejarse a pesar de que Bertha seguía insistiendo en mantener una relación amistosa.

“Yo decidí hace ya algún tiempo alejarme de ella porque yo en su momento sentí ya un escudo, sentí que ya era un momento que ella, sin decírmelo directamente, ya intentaba alejarme mientras yo insistía en estar”, explicó.