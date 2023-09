Jaime Camil y Thalía: Así fue el romance juvenil que le rompió el corazón al actor

El actor Jaime Camil y la cantante Thalía se conocieron en su adolescencia y se convirtieron en una de las parejas más populares de la industria del entretenimiento; sin embargo, su relación solamente duró un año.

Este 25 de septiembre, el canal de YouTube de Pati Chapy publicó una entrevista que le hizo a Jaime Camil en la que el intérprete habló de su vida personal y profesional. En aquella conversación, la conductora le preguntó al famoso si realmente fue pareja de Thalía:

“Sí, pero fue hace muchos años (su relación con Thalía). No es que tuviera muchas novias a la vez. Siempre tenía novias porque con la inexperiencia e inmadurez de un chavitio nos cuesta trabajo estar solos. Fui muy ‘noviero’, pero no al mismo tiempo, respetaba mucho a mis novias”.

Jamie Camiel habló sobre la relación amorosa que sostuvo con Thalía. (FOTO: Cuartoscuro)

¿Cómo fue el romance entre Jaime Camil y Thalía?

De acuerdo con People, Jamie Camil y Thalía se conocieron cuando eran adolescentes porque iban en la misma secundaria en la Ciudad de México.

Aunque los famosos nunca han revelado como inicio su romance, en conversación con el influencer Alex Montiel ‘El Escorpión Dorado’, Jaime Camil dio algunos detalles sobre su relación con la intérprete de ‘No me enseñaste’.

Thalía conoció a Jaime Camil en su adolescencia. (Foto: Instagram / @thalia)

“Muy linda Thalía, adorada, me cae super bien”, explicó el famoso, quien reveló que no se acuerda de muchos detalles de su relación: “Éramos adolescentes... un año, quizá (duró la relación), no me acuerdo”.

En distintas ocasiones, Jaime Camil ha asegurado que mantiene buenos recuerdos de su romance con Thalía.

“Era una relación muy tranquila, bonita, honesta”, comentó el actor en conversación con el conductor Pedro Sevcec en la década de los 90. Por su parte, la cantante no ha hablado de manera pública sobre aquel romance.

¿Por qué se separaron Jaime Camil y Thalía?

En el encuentro con el ‘Escorpión Dorado’ en 2021, el influencer le preguntó a Jaime Camil la razón por la que terminó su romance con Tahlía; sin embargo, el actor lo corrigió diciendo lo siguiente: “creo que fue al revés” y reveló que le dolió la ruptura.

“Cuando tienes una relación bonita y se termina por x o z, claro que duele... son ciclos de la vida que llegan a su fin”. Platicando con Pedro Sevcec, Camil explicó que la razón de la ruptura fue que Thalía se fue a vivir a España.

“Termina (la relación) porque a ella le llega una oferta de trabajo muy ambiciosa en España”, Jamie Camil también agregó que su mala relación con la madre de Thalía, en aquel entonces, influyó en la separación.

En distintas ocasiones Jaime Camil ha hablado sobre Thalía. (Foto: Instagram / @jaimecamil)

“A la mamá yo no le caía muy bien que digamos. Estando ella en España, perdemos el contacto físico y empiezan a lloverle ideas de personas que decían que no era buena relación”. El intérprete aseguró que un día le llamó a su expareja para hablar, pero la madre de la cantante nunca le pasó el teléfono.

En la actualidad, las celebridades mantienen una buena relación de amistad. A principios de los 2000, Thalía se casó con Tommy Mottola y trece años después, Jaime Camil contrajo matrimonio con la modelo Heidi Balvanera.