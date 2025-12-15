Motive activa en México un asistente de emergencias con respuesta inmediata a colisiones

Motive, plataforma de inteligencia artificial enfocada en operaciones físicas y gestión de flotas, anunció el lanzamiento en México de su nuevo Asistente de Emergencias, un servicio de primera respuesta diseñado para agilizar la atención a operadores de vehículos comerciales involucrados en colisiones graves.

La solución, desarrollada en colaboración con RapidSOS, busca reducir los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia mediante la detección automática de accidentes y el envío inmediato de información crítica.

De acuerdo con datos compartidos por la compañía, 56 por ciento de los accidentes mortales en el país ocurren en zonas sin cobertura médica rápida, mientras que, incluso en áreas con servicios disponibles, los tiempos promedio de respuesta oscilan entre 20 y 30 minutos, superando los 40 minutos en zonas rurales. Diversos estudios indican que las tasas de supervivencia aumentan 13 por ciento por cada minuto que los servicios de emergencia llegan antes al lugar del incidente.

Ante este escenario, el Asistente de Emergencias de Motive permite reducir de forma significativa el tiempo de verificación de incidentes, facilitando que los despachadores desplieguen recursos con mayor rapidez y precisión cuando se registra una colisión grave.

“La importancia de una tecnología que inicia una respuesta rápida a emergencias es innegable. Preservar vidas y prevenir daños depende de segundos, no de minutos”, señaló Adam Block, director de Ingresos (CRO) de Motive. Añadió que, al acelerar la verificación de incidentes y alertar con mayor rapidez a los servicios de emergencia adecuados, la compañía avanza hacia su objetivo de cero daños y cero accidentes prevenibles en las carreteras.

Por su parte, Omar Camacho, Gerente General de Motive Latinoamérica, destacó que la nueva herramienta aborda uno de los riesgos viales más críticos en el país para el transporte. “Con el Asistente de Emergencias lideramos la transición al pasar de las simples llamadas de voz hacia una respuesta a emergencias basada en datos, brindando una capa esencial de seguridad a los operadores y mayor certeza a las organizaciones en México”, afirmó.

Respuesta basada en datos y conectividad en tiempo real

La tecnología de Motive se apoya en una IA capaz de detectar el 99 por ciento de las colisiones graves en cuestión de segundos. Con la incorporación del Asistente de Emergencias, la plataforma ahora puede:

Compartir de forma programática datos vitales del incidente —como ubicación del vehículo, nombre del operador, marca, modelo y matrícula— directamente con los servicios de emergencia.

—como ubicación del vehículo, nombre del operador, marca, modelo y matrícula— directamente con los servicios de emergencia. Proporcionar actualizaciones en tiempo real a través del Motive Dashboard y la Fleet App, garantizando visibilidad para los responsables de seguridad y sepan que los servicios de emergencia han sido notificados.

a través del Motive Dashboard y la Fleet App, garantizando visibilidad para los responsables de seguridad y sepan que los servicios de emergencia han sido notificados. Ofrecer un número telefónico prioritario, que permite a los clientes conectarse de inmediato con operadores de emergencia cercanos, evitando largas esperas.

Desde la perspectiva de los usuarios del sector, Donaji Alvarado López, Cofundadora y directora General de Grupo Adet comentó que la importancia de esta solución, especialmente en regiones alejadas. “Cada minuto cuenta cuando un operador comercial sufre un accidente grave, en particular en zonas rurales de México. Esta tecnología no solo salva vidas, sino que establece un nuevo estándar en la respuesta ante colisiones”, afirmó.

Con el Asistente de Emergencias es posible compartir información detallada del evento.

Alianza estratégica para fortalecer la seguridad vial

La colaboración con RapidSOS refuerza la capacidad del sistema para conectar datos críticos directamente con los Centros de Control de Emergencias en México. Pancho Malmierca, vicepresidente Sénior de Desarrollo de Negocios y Ventas para Latinoamérica de RapidSOS, explicó que esta integración permite enviar de inmediato recursos especializados, como ambulancias aéreas o equipos de rescate pesado, optimizando el uso de los limitados recursos de emergencia.

Además del nuevo asistente, Motive continúa ampliando su portafolio de Seguridad Vial con funciones impulsadas por IA, como la detección de cambios de carril peligrosos, tabaquismo y estacionamiento de riesgo, orientadas a identificar comportamientos de conducción de alto riesgo antes de que deriven en accidentes.

De acuerdo con un estudio de 2023 encargado por Motive al Instituto de Transporte de Virginia Tech, la IA Dashcam de la compañía alertó sobre conductas inseguras de manejo entre dos y cuatro veces más que soluciones competidoras. En promedio, los clientes que utilizan esta tecnología lograron reducir las colisiones en 80 por ciento y los costos asociados a accidentes en 63 por ciento.

Con una base de datos alimentada por más de un millón de vehículos y activos, Motive entrena sus modelos con decenas de millones de eventos al año y cuenta con un sistema de validación con intervención humana, respaldado por un equipo de aproximadamente 400 anotadores de datos, lo que permite minimizar falsos positivos y mejorar la precisión en la detección de riesgos.

Con este lanzamiento, Motive refuerza su apuesta por la seguridad vial y la eficiencia operativa en el transporte comercial en México, integrando inteligencia artificial, conectividad y respuesta de emergencia para enfrentar uno de los principales retos de la movilidad en el país.