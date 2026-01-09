CDMX y Edomex ‘libran’ el Doble Hoy No Circula: ¿Qué autos ya pueden salir este sábado 10 de enero?

Suspenden la fase 1 de contingencia ambiental en CDMX y Edomex. Estos autos ya pueden circular en sábado. (Fotoarte El Financiero)

Nos salvamos del Doble Hoy No Circula para este sábado 10 de enero. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó la tarde de este viernes que la contingencia ambiental atmosférica por ozono para CDMX y Edomex fue suspendida tras registrar una mejoraría en la calidad del aire.

En su reporte más reciente, emitido a las 18:00 horas, la CAMe detalló que durante la tarde del viernes se observó una disminución en las concentraciones de contaminantes, motivo por el cual se levantaron la contingencia ambiental y las restricciones vehiculares.

“Debido a que la evolución de las condiciones meteorológicas para el Valle de México mejoró por la disminución de la estabilidad atmosférica y el incremento del viento a partir de las 16:00 horas, lo que ayudó a reducir los niveles de ozono de forma continua, registrando a las 18:00 horas concentraciones horarias dentro de norma”, reportó el organismo.

Hasta las 17:00 horas de este viernes, la Dirección de Monitoreo Atmosférico reportó que solo dos estaciones, Iztapalapa y Nezahualcóyotl, registraban una mala calidad del aire por la presencia del contaminante PM10.

La CAMe indicó que los modelos de pronóstico prevén que para mañana sábado 10 de enero un sistema de alta presión se aleje del Valle de México, por lo que se esperan mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes.

¿Qué autos NO circulan este sábado 10 de enero?

Debido a las buenas condiciones ambientales, el programa Hoy No Circula sabatino operará de manera normal este sábado 10 de enero, de manera que los vehículos que no podrán transitar son los siguientes:

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa par (0, 2, 4, 6 y 8). El horario de restricción es de 5:00 a 22:00 horas.

y (0, 2, 4, 6 y 8). El horario de restricción es de 5:00 a 22:00 horas. Vehículos con holograma 2 no circulan sin importar el último dígito de la placa. La restricción también aplica de 5:00 a 22:00 horas.

no circulan sin importar el último dígito de la placa. La restricción también aplica de 5:00 a 22:00 horas. Los vehículos foráneos tienen prohibida la circulación todos los sábados, sin excepción, entre 5:00 y 11:00 horas, según lo indica el calendario oficial.

¿Qué autos SÍ circulan este sábado 10 de enero?

En cambio, los autos que sí podrán transitar este día son: