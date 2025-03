Peso se ‘engarrota’ ante el dólar tras semana ‘movidita’ por aranceles: ¿En cuánto cotiza HOY?

El peso abre la última sesión de la semana con una ligera pérdida ante el dólar, esto en medio de declaraciones de Donald Trump sobre que los aranceles a México y Canadá “podrían aumentar con el tiempo” y del reporte de la inflación de febrero.

La depreciación del peso mexicano es de apenas 0.07 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 20.27 unidades, un centavo más con respecto al cierre del jueves 6 de marzo, cuando la moneda mexicana terminó en su mejor nivel desde finales de diciembre.

Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex, explicó que uno de los factores que más favoreció al peso en la semana fue la pausa en los aranceles de Trump a México.

Esta suspensión, que también aplica a Canadá, se mantendrá en vigor hasta el próximo miércoles 2 de abril, fecha en la que el presidente Trump anunciará una serie de aranceles recíprocos contra varios países.

“¿Qué pasa con México? Y lo enmarcó en la fecha del 2 de abril: Nosotros no tenemos impuestos a los productos de Estados Unidos porque tenemos un tratado comercial, entonces si no tenemos impuestos a lo que se importa de Estados Unidos, entonces Estados Unidos no le pondría impuestos a lo que le llega de México", destacó la presidenta Claudia Sheinbaum en su ‘mañanera’ de este viernes 7 de marzo.

¿En cuánto se vende el dólar en los bancos HOY 7 de marzo?

En ventanillas bancarias, el dólar se vende en 20.78 unidades, mientras que el precio de compra es de 19.64 pesos por billete verde, informó el banco Banamex.

El índice dólar (dxy), que se encarga de medir la fortaleza de la moneda estadounidense frente una cesta conformada por seis divisas principales, baja 0.32 por ciento a las 103.73 unidades, mientras que el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) cede 0.24 por ciento a los mil 266.98 puntos.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.23 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.82 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas este viernes 7 de marzo están el dólar australiano con 0.66 por ciento; el dólar neozelandés con 0.44 por ciento; el dólar canadiense con 0.33 por ciento; el peso chileno con 0.29 por ciento, y el rand sudafricano con 0.21 por ciento.