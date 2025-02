Gabinete de seguridad viaja a Washington para reunirse con Rubio

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los integrantes del gabinete de seguridad viajaron ayer a Washington, DC, para reunirse este jueves con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

La titular del Ejecutivo detalló que los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; de Marina, Raymundo Pedro Morales, y de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, así como el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, viajaron a la capital estadounidense.

“Hoy sale (ayer) el gabinete de Seguridad para reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos. Han estado trabajando para la comunicación, para buscar cerrar el acuerdo de coordinación en el marco de las soberanías, pero no han dejado de trabajar en el país, ayer (martes) hubo detenciones importantes sobre todo en Tijuana. Va todo el gabinete de Seguridad, se queda (la titular de) Segob (Rosa Icela Rodríguez)”, dijo.

La mandataria agregó además que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, se reunirá con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con el secretario del Comercio, Howard Lutnick.

La mandataria dio a conocer que, con el objetivo de lograr un acuerdo con Estados Unidos, no sólo se han intensificando las reuniones entre los equipos de ambos gobiernos, sino además no descarta establecer una nueva comunicación vía telefónica o, incluso, sostener un encuentro personal con el presidente Donald Trump.

“Después del 4 de marzo no cierro la puerta, al contrario, de que pudiera haber una reunión”, dijo Sheinbaum, quien agregó: “Esta semana se intensificaron las reuniones y nosotros siempre vamos a buscar llegar a un acuerdo en el marco del respeto a nuestra soberanía y a nuestra Constitución”.

La Presidenta puso énfasis en la importancia de mantener el diálogo con el gobierno de Donald Trump.

“Lo que destaco es que ha habido diálogo, que sigue habiendo diálogo, entonces eso es muy importante. Más allá de otras evaluaciones, yo no entraría a ese tema, yo digo que hay que rescatar las tres llamadas que he tenido con el presidente Trump, hemos salido con acuerdos, eso es bueno, y esperamos pues que en esta ocasión no sea diferente, podamos salir con acuerdo y que hay diálogo permanente”, añadió.