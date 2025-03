Gobernadores y legisladores cierran filas con la presidenta por aranceles de Trump

Legisladores federales, gobernadores y dirigentes nacionales de Morena, PT, PVEM y MC expresaron su total respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y cerraron filas en contra de la imposición de aranceles de Estados Unidos a México.

En el pleno del Senado acusaron que la aplicación de 25% de aranceles a los productos mexicanos “es injerencismo disfrazado de sanción económica”, en un posicionamiento aprobado por mayoría de 77 votos y 14 en contra.

“Desde la Cámara de Senadores, a propuesta de los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, condenamos esta decisión que viola de manera flagrante el T-MEC establecido entre México, Estados Unidos y Canadá, así como otros tratados internacionales, sin traer ningún beneficio para ambas naciones”, expresaron.

Criticaron que “el presidente Donald Trump ha fundamentado su decisión en la Ley de Poderes Económicos, tomando como pretexto el tráfico de drogas y la migración”.

El vicecoordinador morenista, Ignacio Mier, expuso que es falso que México no haya atendido “la peligrosa actividad de los cárteles mexicanos y el flujo de drogas”, lo que no se hizo, y “está penando una sentencia, y se llama el queridísimo amigo de varios de ustedes Genaro García Luna”.

El senador del PAN Ricardo Anaya se quejó de que no se haya consultado con la oposición para generar un respaldo al Estado mexicano un “texto sin adjetivos, en tono republicano” y con “francos absurdos” como el comprometerse a lo que se anuncie el domingo en el Zócalo, “que no conocen”. Aunque hizo propuestas, no fueron aceptadas.

Ricardo Monreal hace llamado para acudir al mitin de Claudia Sheinbaum en el Zócalo

Ricardo Monreal, coordinador de los morenistas, se sumó al llamado al Zócalo para el próximo domingo, y consideró que “la Presidenta ha sido clara y firme: la soberanía y el respeto mutuo son la base de nuestra relación con Estados Unidos”.

“No a los aranceles, sí a la colaboración y sí al respeto de la soberanía de nuestro país. Sí al respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de la mayoría legislativa de esta Cámara de Diputados”, dijo. “No es momento de regateos ni de titubeos, la acompañaremos al Zócalo”, remarcó y anunció que “vamos a recorrer y a informar a nuestros electores en todos los distritos de esta ofensa”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, afirmó también que “respaldamos la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de responder a con medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de la soberanía nacional, en respuesta a la determinación de EU de imponer aranceles de 25 por ciento a los productos mexicanos”.

La coordinadora de los diputados de MC, Ivonne Ortega, sostuvo que “la presidenta Sheinbaum tiene razón”, al explicar que “el arancel de 25% impuesto por EU es un sinsentido que afectará a ambas naciones. Urge una solución negociada basada en el respeto”, opinó.

Gobernadores dan ‘espaldarazo’ a Claudia Sheinbaum ante aranceles de Trump

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) expresó también su respaldo a las acciones que emprenda la Presidenta; los mandatarios estatales –con amplia mayoría de Morena– se manifestaron en contra de la decisión del gobierno del presidente Trump.

En un pronunciamiento público, hicieron un llamado a la “unidad nacional en este momento clave”, pero también a “mantener abiertos los canales de diálogo y negociación para atender las implicaciones de esta medida”.

La líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde, expresó su “absoluto respaldo a la Presidenta” para “en unidad nacional enfrentar esta medida unilateral”, y anunció “su disposición a movilizarse en apoyo a la asamblea informativa convocada para el domingo 9 de marzo en el Zócalo”.

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC, llamó también “a la unidad nacional”, porque advirtió que “México vivirá meses históricos de tensión”, por una medida en la que “Trump viola la soberanía nacional con la imposición de aranceles”.