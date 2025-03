Guerra de aranceles de Donald Trump: ¿Cuáles entran en vigor a partir del próximo miércoles 2 de abril?

Desde su llegada a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al mundo con aranceles a ciertos productos y a países con condiciones específicas. La medida también aplica para los dos principales socios comerciales de EU, México y Canadá.

Hasta ahora, ya entraron en vigor los aranceles de 25 por ciento al acero y aluminio, pero también hay advertencias para las bebidas alcohólicas de la Unión Europea.

También están vigentes los aranceles del 20 por ciento a productos chinos que se aplicaron en febrero con una tasa de 10 por ciento que luego se duplicó.

El próximo miércoles 2 de abril se cumple la fecha impuesta por el presidente Trump, para una nueva tanda de estos impuestos. Se trata de los aranceles recíprocos, los cuales también se podrían aplicar a productos de México y Canadá.

Ese día también entrarán en vigor los aranceles de 25 por ciento a todos los autos que no sean fabricados en Estados Unidos.

“Me da igual si suben los precios porque la gente va a empezar a comprar autos fabricados en Estados Unidos”, dijo Trump ante el inminente aumento de costos de los vehículos.

Ante las primeras medidas arancelarias de Donald Trump, algunas provincias de Canadá amenazaron con dejar de consumir bebidas de EU. (Bloomberg)

¿Qué son los aranceles recíprocos con los que amenaza Trump?

Los aranceles recíprocos aplicarían a partir del 2 de abril y son la forma de Trump de cobrar a los países, lo mismo que paga Estados Unidos por la importación de productos.

“He decidido que, por razones de justicia, voy a imponer aranceles recíprocos, lo que significa que nosotros cobraremos lo mismo que un país hace pagar a EU, ni más ni menos”, dijo el presidente estadounidense el pasado 13 de febrero, cuando firmó la orden ejecutiva para anunciar este tipo de gravámenes.

Trump aseguró que su objetivo es igualar las tarifas que se aplican a las exportaciones de Estados Unidos.

“Todo el mundo se ha aprovechado de EU y hemos pagado un precio alto por ello. Estados Unidos ha ayudado a muchos países a lo largo de los años con un gran costo financiero. Ahora es momento de que recuerden lo que hemos hecho por ellos y nos traten de manera justa”, dijo el mandatario estadounidense.

¿Qué países serían afectados por los aranceles recíprocos de Trump?

Entre los principales afectados por los aranceles recíprocos estarían la Unión Europea, que actualmente tiene una tarifa del 10 por ciento a los automóviles importados. En consecuencia, con la nueva política de Trump, se aplicaría una tarifa equivalente.

Brasil está en una situación similar. El país latinoamericano mantiene una tarifa del 18 por ciento a las exportaciones de etanol de EU. Esto, aunado a los impuestos al acero y aluminio que ocasionaría pérdidas por alrededor de mil 500 millones de dólares en exportaciones para el sector siderúrgico, de acuerdo con un análisis del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA).

La India está ‘en la mira’ de EU, específicamente Nueva Delhi, porque tiene un arancel del 100 por ciento a las motocicletas estadounidenses, como las Harley-Davidson, según datos de la agencia EFE.

Al respecto, el secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, explicó que a partir del 2 de abril cada país recibirá “un número que creemos que representa sus aranceles”. Esto quiere decir que algunos tendrán un tipo de impuesto bajo y para otros será más alto, de acuerdo con información de Bloomberg.

Bessent no descartó que Estados Unidos suspenda los aranceles recíprocos previstos para abril, si los países detienen sus “prácticas injustas”, dijo en una entrevista con Fox News.

¿Qué sabemos de los aranceles a México y Canadá?

En esa misma fecha termina la segunda pausa de aranceles negociada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y por el gobierno canadiense para ‘frenar’ las tarifas a las importaciones de ambos países hacia Estados Unidos.

Además, entrarían en vigor las tarifas a importaciones de productos agrícolas, farmacéuticos y de la industria automotriz, junto con los microchips y semiconductores que tendrían aranceles de hasta 25 por ciento.

La presidenta Sheinbaum asegura que se mantienen las negociaciones entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Comercio de EU, Howard Lutnick, para lograr un acuerdo.

Claudia Sheinbaum La presidenta Sheinbaum anunció una nueva pausa en los aranceles de EU hacia México, pero aseguró que continúan las negociaciones. (Especial)

En tanto, será hasta ese día y luego de saber la respuesta de Estados Unidos, cuando se anuncie un posible plan en caso de que Trump reactive la amenaza arancelaria contra México. Ebrard agregó que se analizan distintas medidas para evitar el impacto de los impuestos de EU.

“Nosotros estamos esperando a tener un acuerdo justo en el marco del tratado comercial con Estados Unidos el 2 de abril”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia ‘mañanera’ del 14 de marzo.

Mientras, continúan los aranceles del 25 por ciento a las importaciones de acero y aluminio de todos los países del mundo, aunque Trump llegó a amagar con elevarlos hasta el 50 por ciento en el caso de Canadá.

¿Por qué Trump quiere imponer aranceles a México y Canadá?

A pesar de que México y Canadá son los principales socios comerciales de EU, tanto Trump como su secretario de Comercio, Howard Lutnick, aseguraron que la imposición de aranceles no tiene que ver con temas comerciales, sino con el combate a las drogas y la seguridad en la frontera.

La primera amenaza arancelaria de Trump contra México y Canadá estaba prevista para iniciar en febrero, pero quedó suspendida tras las negociaciones con ambos gobiernos.

Claudia Sheinbaum y el entonces primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se comprometieron a entregar resultados a EU contra el tráfico de fentanilo y a combatir la migración ilegal.

Estos aranceles serían de 25 por ciento a todos los productos importados desde Canadá y México, aunados al gravamen ya impuesto sobre el acero y aluminio. Esto sin tomar en cuenta los aranceles recíprocos que están prácticamente descartados para México.

“Nosotros no tenemos impuestos a los productos de Estados Unidos porque tenemos un tratado comercial, entonces si no tenemos impuestos a lo que se importa de Estados Unidos, no le pondría impuestos a lo que le llega de México”, explicó la presidenta Sheinbaum.