Trump acusa a México y Canadá de ‘hacer trampa’ en el T-MEC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó nuevamente que sus principales socios comerciales, México y Canadá, hacen trampa en temas relacionados con el T-MEC.

“No nos dan nada y son las peores personas para negociar, son de lo peor (…) El T-MEC es bueno, pero ellos (Canadá) hacen trampa. El acuerdo es bueno, pero Canadá hace trampa y México también”, apuntó en una entrevista con Fox News.

En el mismo tono, Trump aseguró que Canadá “estaba destinado a ser el estado número 51” de Estados Unidos y afirmó que EU subsidia 200 mil millones de dólares al año en favor de Canadá.

“No necesitamos sus autos. No necesitamos su madera... no necesitamos su energía, no necesitamos nada” de ellos, dijo.

Asimismo, el presidente estadounidense mencionó que existe un déficit muy grande con Canadá, el cual sería de más de 60 mil millones de dólares, según la opinión del mandatario.

Canadá se alista para elecciones, en plena guerra comercial

El primer ministro canadiense, Mark Carney, se dispone a convocar elecciones nacionales en unos días, buscando obtener su propio mandato de los votantes en un momento en que las empresas del país se han visto afectadas por la guerra comercial con Estados Unidos.

Carney, exgobernador de dos bancos centrales, juró como primer ministro el 14 de marzo tras obtener el liderazgo del Partido Liberal. Cuenta con un gran apoyo inicial en las encuestas de opinión pública, y el país celebrará elecciones este año.

Carney llegó al poder durante uno de los momentos más hostiles en las relaciones entre Canadá y Estados Unidos en la historia reciente.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con usar la “fuerza económica” para intentar convertir a Canadá en un estado estadounidense y ya ha impuesto fuertes aranceles a numerosos productos canadienses. Canadá ha respondido con impuestos a la importación sobre aproximadamente 60 mil millones de dólares canadienses (42 mil millones de dólares estadounidenses) de productos estadounidenses hasta la fecha.

La disputa con su principal socio comercial ha generado en Canadá una sensación de urgencia por diversificar los compradores de sus exportaciones.

En su entrevista reciente en Fox News, Trump afirmó que preferiría colaborar con el líder del Partido Liberal en Canadá para resolver la guerra comercial que él mismo instigó. Poilievre y los conservadores han aprovechado estas declaraciones, afirmando que demuestran que es la mejor opción para enfrentarse a Trump.

Los Liberales han estado en el poder desde 2015 y parecían encaminados a una derrota segura antes de que Justin Trudeau anunciara su dimisión en enero. Algunas encuestas ahora les dan una ligera ventaja, mientras que otras sitúan al Partido Conservador, liderado por Pierre Poilievre, en primer lugar.

Con información de Bloomberg.