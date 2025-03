La verdadera razón por la que Trump promueve la idea de “Buy American”

Cuando una horda de personas furiosas irrumpió en los barcos del puerto de Boston para arrojar al agua cientos de cajas de té importado, algunos sospecharon que estaban fomentando una revolución. Probablemente no se dieron cuenta de que también estaban impulsando una campaña de marketing que perduraría durante siglos.

El Motín del Té de Boston fue la cumbre del “movimiento contra la importación”, en el que los colonos protestaron contra el dominio británico boicoteando los productos extranjeros y avergonzando a otros para que hicieran lo mismo. Para los primeros estadounidenses, este arrebato de nacionalismo económico fue existencial: contribuyó a difundir la idea de que Inglaterra era un enemigo externo y animó a la gente a actuar contra la dominación económica del país. Más recientemente, el concepto se ha reducido a algo más conciso: “Compra productos estadounidenses”.

Desde entonces, se han invocado periódicamente campañas de “Compre productos estadounidenses” con objetivos algo menos revolucionarios. Más recientemente, el presidente Donald Trump , quien se autodenominó el presidente “Compre productos estadounidenses, contrate estadounidenses” durante su primer mandato, ha contrarrestado la oposición al caótico régimen arancelario de su administración diciendo a sus partidarios que comprar productos fabricados en Estados Unidos fortalecerá al país . La teoría detrás de sus medidas es el proteccionismo clásico: las importaciones extranjeras sin restricciones socavan la industria estadounidense, por lo que hacer que esos productos sean menos deseables para los consumidores al aumentar su precio salvaguarda los empleos manufactureros estadounidenses bien remunerados y expande la economía nacional. La lógica es convincente para las personas de ambos lados del espectro político. De todos modos, muchos estadounidenses perciben los productos extranjeros como basura inferior, así que ¿por qué no comprar cosas que ayuden a nuestros vecinos a mantener sus empleos?

La cuestión de si las campañas de “Buy American” realmente funcionan depende de cómo se defina el éxito. En principio, el indicador más obvio de su eficacia sería una reversión duradera, aunque marginal, de las tendencias de consumo a nivel nacional: la combinación de bienes nacionales e importados consumidos volvería a ser nacional. Hay poca evidencia al respecto, aunque los datos son algo confusos: las campañas de “Buy American” más importantes se han implementado durante recesiones y se han acompañado de aranceles onerosos, los cuales, por sí solos, reducen considerablemente la cantidad de bienes que ingresan al país, según datos de la Reserva Federal de San Luis. Los mismos datos muestran que, una vez finalizada una recesión, las importaciones vuelven a su tendencia anterior muy rápidamente. Si el sentimiento nacionalista por sí solo fuera suficiente para cambiar los hábitos de consumo estadounidenses, cabría esperar que se produjera un cambio en las tendencias que no se ajustaba tan estrictamente a la situación económica general del país.

Otro indicador de que las campañas Buy American funcionan sería el crecimiento en el número de empleos en el sector manufacturero del país o, como mínimo, la preservación de los empleos existentes. Este tampoco parece ser el caso. En su libro Buy American: The Untold Story of Economic Nationalism , la historiadora Dana Frank identifica las dos campañas Buy American más grandes como las que se libraron en las décadas de 1930 y 1980, épocas durante las cuales Estados Unidos estaba perdiendo empleos en el sector manufacturero. En la década de 1930, el régimen arancelario del presidente Herbert Hoover , la Ley Smoot-Hawley (“¿Alguien? ¿Alguien?”), profundizó la Gran Depresión. No se produjo una recuperación significativa del sector manufacturero hasta la masiva inversión gubernamental en adquisiciones de defensa que vino junto con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

Etiqueta USA Un bolso fabricado en EU. (Felix Zahn)

Muchos de los avances en la manufactura logrados durante esa época se mantuvieron durante décadas después, y las altas tasas de afiliación sindical en los oficios industriales ayudaron a establecer un período de crecimiento y prosperidad sin precedentes para los trabajadores de clase media. El empleo manufacturero nacional alcanzó su punto máximo a mediados de 1979 con 19,6 millones de puestos de trabajo , según la Oficina de Estadísticas Laborales. Luego vino la crisis del petróleo, el Shock de Volcker y la guerra de Reagan contra los sindicatos. A principios de 1983, casi 3 millones de esos puestos de trabajo habían desaparecido. Aproximadamente la mitad regresó a mediados de la década de 1980, cuando terminó la recesión, pero Estados Unidos nunca volvería a superar el punto máximo de finales de la década de 1970, incluso mientras las campañas de Buy American se intensificaban. En ambos casos históricos, la avalancha de inversión del sector privado en la industria estadounidense que se suponía que seguiría a toda esa compra de productos estadounidenses nunca llegó.

En un mundo moderno de cadenas de suministro globalizadas, lo que se necesita para que una campaña de “Compra productos estadounidenses” funcione se vuelve aún más confuso. Los bienes y servicios a menudo no son directamente extranjeros o nacionales: Delta es una aerolínea estadounidense que opera cientos de aviones fabricados por Airbus, cuya sede está cerca de Toulouse, Francia, y construye sus aeronaves en fábricas de Europa y Norteamérica. Entonces, ¿volar con Delta equivale a comprar productos estadounidenses? Honda es japonesa, pero fabrica el Accord en Ohio, ¿eso cuenta? ¿Y una Chevrolet Silverado? Una empresa estadounidense fabrica ese modelo en particular en fábricas de EU, México y Canadá utilizando algunos componentes importados .

Y estas son solo las compras poco comunes que la mayoría de la gente se toma el tiempo de reflexionar, en industrias tan reguladas que cualquier persona puede descubrir bastante sobre el origen de sus productos. ¿Y qué hay de todo lo demás? Incluso si tu suéter de algodón se tejió en EU, ¿sabes cómo averiguar dónde se cultivó el algodón ?

Si las campañas de Buy American no logran sus objetivos declarados, ¿cuál es entonces su propósito? Según Frank, los esfuerzos más destacados tienen un par de cosas en común: primero, tienden a estar encabezados por intereses corporativos, aunque a menudo también cuentan con el apoyo de mucha gente común. En el período previo a la Revolución estadounidense, muchos en la clase comerciante adinerada apoyaron los boicots a las importaciones, al menos en parte, porque les daban una enorme influencia para vender bienes de calidad inferior que languidecían en sus inventarios y exigir precios altos por productos extranjeros de contrabando. En 1933, el magnate de la prensa William Randolph Hearst impulsó el movimiento Buy American a la prominencia, ordenando a sus más de dos docenas de periódicos que lo presentaran en sus portadas todos los días durante meses. En la década de 1980, uno de los partidarios más fervientes de Buy American fue Roger Milliken , un magnate textil con sede en Carolina del Sur, infame destructor de sindicatos y futuro cofundador de la Heritage Foundation . Invirtió millones de dólares en el esfuerzo de marketing de la campaña como parte de su organización Crafted With Pride , que hizo cosas como producir anuncios de televisión sobre los empleos estadounidenses que se estaban perdiendo a manos de trabajadores extranjeros, patrocinar el concurso Miss América e impulsar a Walmart a crear exhibiciones de productos hechos en Estados Unidos en sus tiendas.

El segundo punto en común es que surgen en momentos de profundas heridas nacionales. Sobre Hearst, Frank escribe: “El movimiento ‘Buy American’ de principios de 1933 solo fue posible porque sus argumentos dieron en un terreno fértil: una nación en crisis, con su presidente en negación, y en la que mucha gente ya estaba dispuesta a replegarse sobre sí misma”. Históricamente, los movimientos ‘Buy American’ de amplia base rechazan no solo los productos extranjeros, sino también a los trabajadores extranjeros o no blancos, incluso los que residen en territorio estadounidense. Al menos en este sentido, las campañas ‘Buy American’ funcionan a la perfección: toman la insatisfacción y el malestar existentes entre los trabajadores estadounidenses y los reorientan, alejándolos de quienes ostentan el poder a nivel nacional y orientándolos hacia una amenaza extranjera. De repente, la relación más importante en la economía laboral no es entre trabajadores y empresarios, sino entre estadounidenses y sus oponentes extranjeros, y las grandes empresas pueden presentarse con mayor facilidad como aliadas del ciudadano común. Les encantaría tratar bien a sus trabajadores, si tan solo tuvieran los clientes que se lo permitieran.

A lo largo de décadas, la industria manufacturera estadounidense se ha visto vaciada, y sus empleos sindicalizados, seguros, han sido reemplazados en gran medida por trabajos más precarios en servicios y cuidados. Estados Unidos es un país profundamente dividido donde la riqueza se ha concentrado cada vez más en el decil superior de ingresos , un fenómeno que un creciente sector de estadounidenses atribuye ahora, al menos en parte, a los inmigrantes que desplazan a los trabajadores nativos de buenos empleos o absorben recursos públicos que no merecen.

A los estadounidenses se les enseña a considerarse consumidores con deberes económicos que van más allá de sus deberes cívicos, lo que posibilita el deber patriótico de comprar a nivel conceptual. La lógica superficial del “Buy American” siempre ha sido fácil de vender en todo el espectro político: una forma de sumar puntos de unidad, aunque no cambie el comportamiento. La nueva administración simplemente está dando golpes.