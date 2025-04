Precriterios de 2026 prevén deterioro en PIB y ajuste al gasto

Los Precriterios 2026 reconocieron un deterioro en los pronósticos de crecimiento económico, así como en el tipo de cambio y del déficit ampliado.

Asimismo, anticiparon que será necesario ajustar el gasto neto total en 245.9 mil millones de pesos el próximo año, en comparación con el monto aprobado en el PEF de 2025, debido al déficit estimado y a una caída de los ingresos presupuestarios, petroleros, no tributarios y de empresas del Estado.

En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB), Hacienda redujo su proyección puntual para 2025 a 1.9 por ciento, frente al 2.5 por ciento inicialmente previsto en el Paquete Económico 2025, debido a una desaceleración en la inversión privada, menor expansión en la minería petrolera y efectos persistentes de choques de oferta.

Analistas consideraron que los pronósticos de crecimiento son muy optimistas, y están muy por arriba del consenso de analistas.

Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos Innovación en Políticas Públicas, advirtió que si bien Hacienda recortó su proyección del PIB, continúa siendo una previsión optimista, debido a que el consenso del mercado proyecta un crecimiento de 0.6 por ciento.

“El menor crecimiento del PIB, impactará en una menor captación de impuestos, lo que obligará a un recorte al gasto y una elevación del déficit fiscal ampliado, el cual ya no será de 3.9 por ciento, sino mayor”, indicó.

Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, expuso que preocupa la estimación del PIB, que es muy alta, debido a que la parte baja del rango de 1.5 por ciento es el triple de lo que estiman los analistas.

“Si no se alcanza ese avance de la economía, la razón de los RFSP/PIB será más alta, por encima del 4 por ciento y ahí pudieran darse recortes en la calificación de la deuda soberana de México”, advirtió.

Luis Gonzali, vicepresidente de Frankllin Templeton México, señaló que el ajuste a la baja en el pronóstico de crecimiento para este año fue de apenas 0.6 puntos, lo que es poco realista, y señaló que un mayor avance impactará en la recaudación.

Señaló que el efecto de menor recaudación por el crecimiento va a ser sustituido por un precio del crudo más alto y un dólar más depreciado.

Hacienda ajustó su estimación para el tipo de cambio para el cierre de 2025 a 20 pesos por dólar, en lugar de los 18.5 pesos por dólar previstos inicialmente. Para 2026 prevé que en la medida que la incertidumbre se disipe, el peso se apreciaría a 19.7 unidades.

Sobre la inflación, Hacienda dejó la estimación sin cambios en 3.5 por ciento para el presente año, y prevé que para 2026 podría cerrar en 3 por ciento.

(Especial)

Mayor déficit y deuda

Uno de los puntos clave de los Precriterios 2026 es el reconocimiento de que los Requerimientos Financieros del Sector Público (déficit ampliado) se ubicarán entre 3.9 y 4 por ciento del PIB en 2025, es decir, podrían estar una décima más alto que el previsto de 3.9 por ciento.

Sin embargo, Hacienda mostró optimismo en que este déficit podría reducirse en 2026, con una estimación de entre 3.2 y 3.5 por ciento.

Sobre el pronóstico del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público /SHRFSP) el pronóstico se elevó a 52.3 por ciento del PIB, desde el 51.4 por ciento de la estimación original.

Recorte al gasto

Para poder manejar estas proyecciones más conservadoras, la Secretaría de Hacienda anunció que se implementarán ajustes en el gasto público a partir de este año.

Este recorte estará enfocado principalmente en el gasto corriente, buscando eficientizar el uso de los recursos sin comprometer las inversiones estratégicas del gobierno.

Señaló que la reducción de los gastos no afectará áreas prioritarias como educación, salud e infraestructura básica, pero sí se enfocará en los gastos administrativos y operativos no esenciales. Este ajuste busca garantizar la sostenibilidad fiscal del país, con un énfasis en la reducción del gasto no productivo para evitar un aumento del déficit fiscal.

Los Precriterios 2026 precisaron que el ajuste al gasto neto total de 245.9 mil millones de pesos el próximo año se deberá al déficit estimado y a una caída de los ingresos presupuestarios del próximo año que serán inferiores en 64.4 mil millones de pesos constantes respecto al monto aprobado este año.

La SHCP detalló que los ingresos presupuestarios de 2026 se verán impactados por una reducción de 131.3 mil millones de pesos en los ingresos petroleros, respecto a lo programado para 2025, debido a un menor precio del crudo, que no se compensa con el incremento previsto en la plataforma de producción.

Asimismo, se esperan menores ingresos no tributarios de 18.4 mil millones de pesos; a su vez, se proyecta una disminución de 7.2 mil millones de pesos en los ingresos propios de las entidades distintas de Pemex, derivada de los supuestos macroeconómicos que afectan sus resultados.