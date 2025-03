Aranceles de Trump a autos: ¿Qué impacto tendrán en las economías de EU y México? Esto dicen analistas

La imposición unilateral de aranceles del 25 por ciento a automóviles importados hacia Estados Unidos, que no sean fabricados en aquel país, como dicta en una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, no tiene sentido económico e impactará en la economía por sobre costos e inflación.

Óscar Silva, socio de Roland Berger señaló que un auto mexicano es 18 por ciento más barato en importancia que otros socios comerciales de EU, por lo que la imposición de aranceles perjudica a la economía de EU y México, al elevar el costo de los autos entre unos 6 mil a 8 mil dólares.

¿Cómo impactarían los aranceles a los autos a las economías de EU y México?

“Estos aranceles no tienen ningún sentido económico, al final terminarían lastimando a ambas economías”, recalcó.

Detalló que en Estados Unidos, se hará en forma de inflación “porque al fin y al cabo ellos pagan aranceles y la sustitución a otros países tampoco es muy factible porque los que siguen en la lista de importadores a EU son Japón, Alemania, Corea del Sur y todos ellos tienen costos más altos”.

Agregó que incluso elevar las reglas de contenido regional del T-MEC, podría elevar la presión comercial, pues al momento la medida no ha sido muy clara.

El decreto arancelario, que entra en vigor el 2 de abril, aplica a vehículos y algunas partes estratégicas; sin embargo, las empresas que fabrican bajo el T-MEC quedan exentas hasta que se define un proceso.

“No hay reglas muy claras, no mencionados datos específicos, hasta el momento lo que prevalece es lo que está en el T-MEC que es el cumplimiento de la regla de origen, el 78 por ciento para vehículos que ya es alta, quizás se pretenda subir más en la próxima renegociación y muchas empresas al no cumplir lo que hacen es pararse en la clausura de nación más favorecida y pagar el 2.5 por ciento de arancel”, dijo.

México exportó en el primer bimestre del año un total de 478 mil 366 vehículos, lo cual significó una caída del 11.4 por ciento contra el año anterior.

Sólo a Estados Unidos, se enviaron 402 mil 986 autos, es decir, el 84.2 por ciento de todo el volumen, mientras que en febrero de este año el 18 por ciento de las ventas en Estados Unidos fueron hechas por México.

¿Quién pagará los aranceles a los autos?

La Casa Blanca precisó que los fabricantes de automóviles y autopartes que se encuentran produciendo y exportando bajo el T-MEC, permanecerán libres de aranceles hasta que la Secretaría de Comercio, en consulta con la US Custom and Border Protection (CBP), establezcan un proceso para aplicar tarifas al contenido no estadounidense.

Harrison Field, subsecretario de prensa, precisó que la imposición de aranceles del 25 por ciento a vehículos no fabricados en Estados Unidos, se aplica para autos de pasajeros como sedanes, SUV, crossovers, mini vans y furgonetas de carga.

Agrega que también aplicará a autopartes clave para los vehículos como motores, transmisiones, piezas del tren motriz y componentes eléctricos, “con procesos para ampliar las tarifas sobre partes adicionales si es necesario”, dijo.

¿Es el fin del T-MEC?

Al respecto, Eric Ramirez, director regional para Latam de Urban Science, dijo a El Financiero que las medidas anunciadas hoy “parecen el fin del T-MEC y de tres décadas de integración”, pues impactará a toda la cadena.

“Sólo el 25 por ciento de lo que no sea contenido estadounidense va a ser muy complejo calcular cuando hay sistemas que se completan entre los tres países y cruzan varias veces la frontera”, dijo, por lo que señaló que esta imposición de aranceles es poco precisa y será más cara en su implementación.