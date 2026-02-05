Delegada de Bienestar en Puebla admite que su fiesta de lujo ‘no fue congruente con la 4T’ tras críticas

Natalia Suárez del Real, delegada de Bienestar en Puebla, festejó su cumpleaños con la temática de El Gran Gatsby. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: natsuarezdelr/ IMDB)

Natalia Suárez del Real, delegada de Bienestar en Puebla, respondió a las críticas luego de que se difundieron imágenes de la celebración de su cumpleaños, organizada con una temática inspirada en El Gran Gatsby.

La funcionaria reconoció que sus acciones “no fueron congruentes con los principios de austeridad, mesura y responsabilidad” que promueve Morena en su discurso.

Negó su participación en la organización del festejo y señaló a familiares y personas cercanas como responsables del evento, al que calificó como “una muestra de afecto”.

Afirmó que cada uno de los asistentes al festejo de su cumpleaños cubrió el pago de lo que consumió en el lugar del evento, con lo que justificó que ella no pagó el costo total de las bebidas ofrecidas a los invitados.

“En ningún momento (la celebración) tuvo la intención de ofender, generar molestia o contravenir los principios que guían mi labor”, apuntó en un comunicado de prensa que difundió en sus perfiles de redes sociales.

Suárez del Real publicó su postura luego de que se popularizaron fotografías y videos de la fiesta. En una de las imágenes se le observa con una botella de supuesto champaña, mientras rocía el líquido sobre varias copas colocadas sobre una mesa.

Algunos de los comentarios que acompañaron la difusión de las imágenes señalaron que el acto contradice el discurso de austeridad que el gobierno federal y Morena impulsan.

Otras opiniones compararon la función que desempeña Suárez del Real como delegada de Bienestar en Puebla con las condiciones de pobreza en la entidad, donde una parte significativa de la población enfrenta carencias. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el porcentaje de personas en situación de pobreza fue de 54 por ciento en 2022.

¿Quién es Natalia Suárez del Real, delegada de Bienestar en Puebla?

La delegada de Bienestar en Puebla es licenciada en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Corporativo.

Su trayectoria en cargos públicos inició cuando tenía 24 años.

Antes de su cargo actual, se desempeñó como secretaria técnica en el DIF estatal, donde participó en jornadas sociales orientadas a brindar servicios de salud a niñas, niños, mujeres y población en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con su currículum vitae, también fungió como asistente de la presidencia y del área de recepción de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), delegación Tabasco.

Durante el último año, diversos funcionarios vinculados a Morena enfrentaron polémicas y cuestionamientos por presuntos excesos. Entre los casos más visibles figuran Gerardo Fernández Noroña, Sergio Gutiérrez Luna, Diana Karina Barreras, Ricardo Monreal y Mario Delgado, entre otros.