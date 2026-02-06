FGR halla restos en Concordia; investiga si son de los mineros secuestrados

La FGR confirmó que, tras cateos y labores de campo realizadas en la zona, se localizaron restos humanos. (Foto: Archivo / Cuartoscuro)

El hallazgo de cuerpos y restos humanos en el municipio de Concordia representa el primer avance tangible en la investigación por la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera en Sinaloa, según informó este viernes la Fiscalía General de la República.

La FGR confirmó que, tras cateos y labores de campo realizadas en la zona, se localizaron indicios humanos que ya son analizados por personal pericial.

Entre ellos, uno de los cuerpos presenta características compatibles con uno de los mineros reportados como desaparecidos, aunque su identidad aún no ha sido confirmada oficialmente.

¿Qué encontraron en Concordia?

El procesamiento del lugar continúa, mientras las autoridades federales mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido con los trabajadores, cuyo paradero sigue sin conocerse en su totalidad.

El caso es investigado por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), lo que refleja la hipótesis de que los hechos podrían estar vinculados a actividades delictivas de alto impacto en la región.

Las diligencias que derivaron en la localización de restos humanos fueron realizadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

De acuerdo con la FGR, los trabajos en Concordia no han concluido.

El área continúa bajo resguardo mientras peritos buscan más indicios que permitan reconstruir el contexto y la temporalidad de los hechos.

Detenciones vinculadas al caso de los trabajadores mineros

Como parte de la investigación federal, fueron detenidas cuatro personas, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Las detenciones se realizaron con apoyo de la Policía Estatal y áreas de inteligencia de la Defensa.

La FGR subrayó que las personas detenidas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria, y que las diligencias ministeriales continúan para determinar su posible responsabilidad.

¿Qué se sabe de los mineros secuestrados?

Una de las versiones indica que el grupo habría sido secuestrado por un comando armado, pero las familias denuncian omisión y falta de información de las autoridades sobre el hecho.

“La versión que nos dieron es que estaban en su área de descanso, eran las 7:30 de la mañana cuando se preparaban para ir a trabajar. Estaban afuera para irse en las camionetas al área de la mina para empezar sus labores”, dijo María Salazar, esposa de uno de los mineros, en entrevista radiofónica.

“Desde entonces ya no se supo nada de ellos ni hubo comunicación, no sabemos qué ropa llevaban ni qué vestimenta traían”, agregó la esposa de uno de los trabajadores.

La minera canadiense Vizsla Silver, que opera en el municipio de Concordia, Sinaloa, informó que 10 ingenieros que prestan servicios para la compañía fueron secuestrados el pasado 23 de enero sin que hasta ahora se tenga conocimiento del paradero de los trabajadores.

“El incidente se encuentra actualmente bajo investigación y la información es limitada”, comentó la minera dedicada a la extracción de oro y plata.

La empresa informó que el levantamiento ocurrió en las instalaciones del proyecto Concordia, ubicado en Sinaloa, por lo que se activaron protocolos internos de crisis y de inmediato se dio aviso formal a las autoridades correspondientes.

En su posicionamiento, la minera señaló que sus equipos de seguridad y gestión de crisis participan en el seguimiento del caso y que la prioridad inmediata es la integridad de los trabajadores privados de la libertad.