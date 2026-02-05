Caen cuatro por el secuestro de 10 mineros en Sinaloa

Claudia Sánchez Kondo, fiscal de Sinaloa, informó que los arresto se dieron en dos cateos realizados en los municipios de Mazatlán y Concordia, donde fueron encontradas las pertenencias de los mineros. [Fotografía. Secretaría de Seguridad de Sinaloa]

Las fuerzas federales y estatales en Sinaloa detuvieron a cuatro personas presuntamente implicadas en el secuestro de 10 ingenieros y personal técnico de la minera canadiense Vizsla Silver, el 23 de enero en Sinaloa.

Además, como parte de la investigación, se recuperaron algunas de las pertenencias de las víctimas, mismas que ya son analizadas por personal especializado.

Claudia Sánchez Kondo, fiscal de Sinaloa, dijo a medios locales que fue en dos cateos realizados en los municipios de Mazatlán y Concordia, donde fueron encontradas las pertenencias de los mineros, entre ellas algunos teléfonos móviles.

Sobre las detenciones, la Secretaría de Seguridad Pública local dijo que se lograron en acciones por separado en el municipio de la Concordia.

En dos comunicados detalló que una primera acción ocurrió en el poblado El Verde, donde personas de las dependencias federales y locales aseguraron a dos hombres quienes portaban fusiles AK-47, ocho cargadores, 240 cartuchos y chalecos tácticos.

Detalló que en esa acción participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), así como instituciones locales de seguridad.

La otra acción fue en el poblado La Concepción, también en La Concordia, donde se detuvo a una pareja que tenía consigo un fusil SCAR, cartuchos útiles para rifles de asalto y una pistola Glock calibre .40, entre otros objetos.

En ambos casos, detenidos y objetos incautados fueron puestos a disposición de la FGR, quien determinará la relación de los detenidos con la desaparición de los mineros.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezó ayer la mesa de seguridad del estado.

Reportó “avances significativos” en las investigaciones tanto del caso de los mineros secuestrados, como en el caso del atentado a Sergio Torres y Elizabeth Montoya, diputados de MC, el 28 de enero en Culiacán.

Por su parte, la Cámara Minera de México (Camimex) aseguró que confía “en una actuación y comunicación coordinada, profesional y oportuna por parte de las instancias competentes”, respecto de la “privación ilegal de la libertad de nuestros 10 compañeros mineros, ingenieros y personal técnico, que laboran en el municipio de Concordia, Sinaloa”.

En redes, la Camimex se solidarizó con las familias afectadas y aseguró que se ha mantenido en comunicación con la empresa Vizsla Silver.