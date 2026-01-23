La vez que ‘El Botox’ fue detenido en casa de un funcionario de Cuauhtémoc Blanco: Esto sabemos

'El Botox', presuntamente vinculado al homicidio de un líder limonero en Michoacán, ya había sido detenido en 2018.

Carlos Alejandro Sepúlveda Arellano, conocido como ‘El Botox’, ya había sido detenido una vez en 2018 en un predio de Cuernavaca, propiedad del abogado Samuel Sotelo Salgado, quien fue secretario municipal durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco, según lo confirmado por fuentes cercanas a la Fiscalía General de Justicia de Morelos.

‘El Botox’, presunto líder del grupo ‘Los Blancos de Troya’, fue detenido el 22 de enero en Michoacán; ha sido vinculado con el caso del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido en octubre de 2025.

Sin embargo, según las fuentes, el 28 de enero de 2018, Sepúlveda ya había sido arrestado en la casa del secretario del ayuntamiento de Cuernavaca.

¿Qué sabemos sobre la detención de ‘El Botox’ en 2018?

La detención del ‘Botox’, documentada por la Fiscalía General de Justicia de Morelos, fue en cumplimiento a una orden de aprehensión por haber incurrido en el delito de homicidio en contra del encargado de despacho de la alcaldía de Michoacán.

La detención fue resultado de una llamada anónima por un presunto secuestro en acción, al percatarse del ingreso al domicilio de una persona maniatada en el inmueble ubicado en la calle Cataluña, de la Colonia Maravillas.

Hasta el momento Samuel Sotelo Salgado, quien también se desempeñó como titular de la Consejería Jurídica y como secretario de Gobierno en la gestión de Cuauhtémoc Blanco Bravo como gobernador de Morelos, no ha emitido ningún posicionamiento.

La fuente aseguró a El Financiero que la detención de ‘El Botox’ ese enero de 2018 quedó fotografiada y video filmada; sin embargo, se desconoce si existe algún resguardo de ese expediente en las oficinas del Ministerio Público estatal.

Operativo para detener a ‘El Botox’

El Gobierno de México confirmó esta semana que un operativo desplegado en Tierra Caliente, Michoacán fue para realizar la detención de Alejandro ‘N’, alias ‘El Botox’.

‘El Botox’ contaba con varias órdenes de aprehensión pendientes por homicidios y extorsiones en Michoacán, según explicó el secretario federal Omar García Harfuch.

Este viernes, La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) apoyó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán en la cumplimentación de 19 órdenes de cateo en la localidad de Cenobio Moreno, en inmuebles presuntamente vinculados a Alejandro “N”, alias ‘El Botox’.

En el despliegue, donde también participaron las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Guardia Nacional (GN), se aseguraron drogas, cartuchos útiles y equipos de radiocomunicación.

Como resultado de los cateos, se aseguraron dosis con sustancia granulada al parecer metanfetamina, de hierba seca con características de la marihuana y cartuchos útiles de calibre 7.62.

Además del aseguramiento de equipos de radiocomunicación, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente.

Con información de Arturo Estrada.