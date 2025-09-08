Ni la Santa Muerte los salvó: Capturan a banda criminal que hacía santería con sus víctimas

Una banda de delincuentes que buscaba establecerse en Tijuana, Baja California, por medio de homicidios que eran dados como ofrenda de santería, fue aprehendida.

Álvaro ‘N’, alias ‘El Santero’, quien fue detenido con dos hombres más, era el responsable de liderar este grupo que tenía la intención de expandirse en integrantes y territorio en la ciudad.

Sus víctimas más recientes fueron tres personas del sexo masculino, estas habían sufrido de tortura, sus cuerpos se encontraron maniatados, envueltos en bolsas de plástico y con señales de que su sangre había sido extraída con fines de culto.

“Presentaban huellas de haber sido degollados; esta persona apodada ‘El Santero’, directamente participando con dos personas habían llegado de fuera del Estado, uno del Estado de México y de otros Estados, tenía poco tiempo aquí, tenían pocos meses y trataban de establecer su liderazgo criminal”, detalló la fiscal de Baja California, María Elena Andrade Ramírez.

En un hogar que era utilizado como base operacional por los criminales, se hizo el hallazgo de altares a la Santa Muerte, recipientes con sangre humana, por lo menos una docena de velas y diferentes figuras y accesorios de metal.

La titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE BC), María Elena Andrade Ramírez, refirió que este tipo de casos se derivan de semanas e incluso meses de investigación.

Fue el pasado domingo 7 de septiembre cuando se cumplieron las órdenes de aprehensión en contra de Álvaro ‘N’, alias ‘El Santero’, Edgar ‘N’, alias ‘El Árabe’ y Ricardo ‘N’, alias ‘El Filos’, originarios de distintos estados del país, quienes quedaron a disposición de un juez del Poder Judicial del Estado de Baja California.

Debido a la colindancia de Tijuana con Estados Unidos, distintos grupos del crimen organizado pretenden hacer del municipio su plaza para delinquir, luego que el trasiego de estupefacientes, personas y otro tipo de contrabando, sean las principales fuentes de ganancias para la delincuencia.