Detienen a cuatro hombres en Tijuana con narcomantas y un fusil de alto calibre

Además de las narcomantas, a los detenidos se les encontró un fusil de asalto. (Foto: Especial)

Cuatro hombres que se dedicaban a colocar narcomantas en distintos puntos de Tijuana, Baja California, fueron aprehendidos este miércoles por parte de elementos de la policía municipal.

El hecho se suscitó cuando los agentes realizaban un recorrido de patrullaje por la colonia Emperadores, donde observaron un auto tipo sedán, marca Ford, modelo Taurus, al cual se le pidió detenerse al infringir una norma de tránsito.

Al interior del vehículo se visualizaba un arma de tipo fusil calibre .223, llevándose de manera inmediata la detención del conductor y los tres acompañantes.

Estos últimos se identificaron como Juan Carlos ‘N’, Kevin Jesús ‘N’, César Ramón ‘N’ y Kevin Osvaldo ‘N’, todos jóvenes, uno de ellos menor de edad.

Luego de la aprehensión se procedió con la revisión del automóvil, momento en el que se encontraron las tres narcomantas que tenían escritos mensajes intimidatorios y amenazas.

Ante el hallazgo, los elementos de la policía municipal de Tijuana pusieron a los detenidos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE BC), para una investigación por posible asociación delictiva relacionada con anteriores casos donde fueron aseguradas otras narcomantas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), detalló que los sujetos podrían tener relación con una agresión armada que tuvo lugar el pasado 14 de agosto en la colonia Camino Verde.

En esa ocasión, dos personas fueron arrestadas por la portación de un fusil y por realizar detonaciones en contra de elementos de la policía municipal de Tijuana.

Antecedentes de narcomantas en Tijuana

Tres hombres fueron detenidos en junio pasado por poner mantas que estarían relacionadas con el Cártel Arellano Félix (CAF), en específico con ‘El Ingeniero’.

En julio del presente año se colocaron dos mantas en las que integrantes del Cártel de Sinaloa, de la facción de la ‘Mayiza’, se deslindaban del cobro de piso; en ese mismo mes fueron puestos restos humanos y una manta dirigida al comandante regional de la policía municipal.