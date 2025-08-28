Luis Cárdenas Palomino es sentenciado a 5 años de prisión por tortura al hermano de Israel Vallarta

Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regoinal de la Policía Federal, fue sentenciado a cinco años con tres meses de prisión por el delito de tortura en contra de Mario Vallarta, hermano de Israel Vallarta, implicado en los secuestros de Valeria Cheja y Shlomo Segal, así como recientemente absuelto por el caso Florence Cassez.

El juez décimo tercero en materia penal, Jesús Alberto Chávez, dijo en su resolución que Luis Cárdenas Palomino es penalmente responsable de la tortura en contra del hermano del recién liberado Israel Vallarta, y además apunta que habría torturado a uno de sus sobrinos y a dos personas más, supuestos integrantes de la banda de secuestradores ‘Los Zodiaco’.

Según el juez, la tortura se hizo con el objetivo de obtener información y testimonios del hermano de Israel Vallarta, quien continúa preso a casi 20 años del caso Florence Cassez.

Respecto a la sentencia, el juez dictó que se debe cumplir en su totalidad, además de que no puede competir por ningún cargo público en el mismo periodo, según recogió el Sistema Público de Radiodifusión (SPR).

El abogado del exfuncionario respondió y dijo que apelarán dicha resolución.

Además de Luis Cárdenas Palomino, otros tres exagentes de la Policía Federal, que operaron bajo su gestión, durante el Gobierno del expresidente Felipe Calderón, recibieron una pena de cuatro años de prisión, esto al contribuir con la tortura a las personas relacionadas con ‘Los Zodiáco’.

Al haber sido detenido desde 2021, la condena de Luis Cárdenas Palomino terminará en octubre de 2026; sin embargo, aún tiene una carpeta de investigación relacionada con el delito de tráfico de armas tras el operativo ‘Rápido y Furioso’, es posible que por este le den más años de prisión en caso de que se compruebe su culpabilidad.

En junio pasado, y tras una apelación, Luis Cárdenas Palomino obtuvo su libertad, luego de que una jueza dijera que la Fiscalía General de la República no brindó los elementos suficientes que comprobaran que estuvo involucrado en el tráfico de armas de la operación ‘Rápido y Furioso’; sin embargo, la Fiscalía mostró elementos y logró que detuvieran nuevamente al funcionario ‘clave’ de Genaro García Luna.

