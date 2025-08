’Cometí un error periodístico’: La vez que Carlos Loret reconoció ‘un montaje’ en el caso Israel Vallarta

El nombre del periodista Carlos Loret de Mola ha sido objeto de nuevas críticas en los últimos días tras la salida de prisión de Israel Vallarta.

La presidenta Claudia Sheinbaum incluso hizo un llamado a no olvidar el montaje televisivo que se realizó a partir de la detención de Vallarta, en el que participó Loret de Mola hace veinte años.

Carlos Loret de Mola no ha hecho declaraciones recientes tras la liberación de Israel Vallarta, pero hace un tiempo habló sobre este caso y admitió que cometió un “error periodístico”.

“Comparecí y reiteré lo que he venido diciendo desde hace 15 años, yo cometí un error periodístico. No me di cuenta de que aquello era un montaje, pero rechazo tajantemente haber organizado, colaborado, solicitado o haber sido cómplice de una escenificación ajena a la realidad”, dijo el periodista en un video que publicó en sus redes sociales.

Loret aclaró que su comparecencia fue en calidad de testigo y no como indiciado en algún delito. Además, insistió en que siempre admitirá su error porque fue el más grave que haya cometido.

¿Por qué se dice que la detención de Israel Vallarta fue un montaje?

La detención de Israel Vallarta y Florence Cassez, ocurrida en diciembre de 2005, fue calificada como un montaje porque se transmitió en vivo por canales de televisión durante los noticieros.

Elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) llegaron al rancho Las Chinitas para realizar la liberación de tres personas secuestradas, entre ellas un menor de edad.

Dichos integrantes de la AFI y el operativo estuvieron a cargo del entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien actualmente está detenido en Estados Unidos.

Además, también participó el funcionario de la Secretaría de Seguridad, Luis Cárdenas Palomino quien está detenido en un penal del Estado de México, acusado por haber cometido tortura en el caso de Israel Vallarta.

¿Qué dijo Israel Vallarta tras su liberación?

Israel Vallarta fue liberado del penal del Altiplano, en el Estado de México, la mañana del viernes 1 de agosto de 2025 tras haber permanecido casi 20 años preso sin obtener ninguna sentencia condenatoria en su contra.

Tras su salida de la cárcel, Vallarta admitió que tiene una “plática pendiente” con el periodista Carlos Loret.

“Ya nos veremos, Carlos. Ya hablaremos. No te odio, porque insisto, todo cae por su propio peso. Tú sabes bien por qué saliste de Televisa. Tú y yo lo sabemos, pero esa plática me gustaría tenerla de frente. Sí me gustaría, Carlos Loret de Mola. Ojalá quieras invitarme a tu programa, esa conversación que quedó inconclusa, tanto en el momento en que realizaban las grabaciones —porque tú sabes que no fue una transmisión en vivo”, dijo Israel Vallarta en entrevista con Vicente Padilla.

Vallarta y Florence Cassez estuvieron acusados por el delito de secuestro y de supuestamente haber pertenecido a la banda de Los Zodiacos que operaba durante el sexenio de Felipe Calderón.

Florence Cassez fue liberada años después mientras que Israel Vallarta permaneció en prisión y aseguró que fue víctima de tortura desde el momento de su detención.