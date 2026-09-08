‘ChatGPT, ¿cómo me vería sin multa?’ Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este miércoles

Los autos con engomado rojo no circulan este 9 de septiembre.

Saca la chamarra neón y el look ochentero para ir a la oficina en Metro, ya que el programa Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México este miércoles 9 de septiembre.

Los vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, y hologramas 1 y 2 serán las que les aplique el Hoy No Circula.

El programa regula el flujo vehicular y reduce emisiones contaminantes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 40 municipios del Estado de México que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México.

Horario de restricción: 5:00–22:00 horas.

Contingencia ambiental: No hay restricciones adicionales declaradas, según el reporte más reciente del SIMAT. La calidad del aire se mantiene en niveles aceptables tras el corte de información de esta jornada.

Recuerda que puedes consultar los días del mes que aplica el Hoy No Circula para tu auto en este enlace.

Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿qué autos están exentos?

Los coches exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex este miércoles son:

Autos particulares con engomados que no sean Rojo y terminaciones de placas que no sean 3 o 4.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos o con celda de combustible.

Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten holograma “EXENTO”.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “0” por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre que transporten a personas con discapacidad.

Vehículos con Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano (dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días) y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes.

Vehículos con oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten, en un lugar visible, oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que los exente de las restricciones a la circulación.

Los vehículos con placas de otras entidades federativas o de otros países generalmente no están obligados a portar el holograma de verificación ni a cumplir el Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex, salvo que su propietario resida de forma permanente en la zona metropolitana.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Quienes incumplan con las restricciones vigentes deberán pagar una multa por concepto de vehículos contaminantes equivalente a 2 mil 346.20 pesos. El pago puede realizarse a través del portal oficial de la Secretaría de Finanzas.