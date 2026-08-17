Expo Transporte ANPACT 2027, ya tiene fecha

Con la innovación, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la competitividad como ejes para el desarrollo de la industria automotriz de vehículos pesados y del autotransporte, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) inició los preparativos de Expo Transporte ANPACT 2027, el encuentro de la industria automotriz vehículos de carga y pasaje y el autotransporte más grande de América, que buscará superar los récords alcanzados en su edición anterior y ampliar su relevancia como plataforma de negocios, tecnología y diálogo sobre la agenda pública del sector.

La nueva edición, que se realizará los días 10,11 y 12 de noviembre en Guadalajara, Jalisco en 2027, reunirá nuevamente a los principales fabricantes de vehículos pesados, transportistas, empresarios, proveedores, autoridades, cámaras y asociaciones, financieras, especialistas y representantes de la cadena de valor, en un momento clave para superar los desafíos y aprovechar las oportunidades que tiene el autotransporte ante la transformación tecnológica, la transición energética, las nuevas necesidades logísticas y la creciente necesidad de una mejor movilidad para personas y mercancías.

“Expo Transporte ANPACT 2027 será nuevamente el gran punto de encuentro de nuestra industria. Reuniremos empresas, autoridades, especialistas y las mejores tecnologías que están definiendo el futuro del autotransporte. También generaremos condiciones para construir acuerdos que impulsen una movilidad más segura, eficiente, sustentable e incluyente, que contribuya al crecimiento económico y al bienestar del país”, afirmó Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de ANPACT.

El encuentro buscará superar los indicadores históricos alcanzados en 2025, cuando Expo Transporte ANPACT recibió a 73,000 visitantes, 20% más que en la edición anterior; congregó a 660 marcas expositoras, un incremento de 29%; contó con participantes provenientes de más de 35 países y alcanzó 70,000 metros cuadrados de superficie de exhibición.

“Cada edición representa una oportunidad para mostrar la capacidad tecnológica de una industria que tiene a México como uno de sus principales centros de producción y exportación a nivel mundial. Para 2027 queremos ir más allá de los récords alcanzados y fortalecer una exposición que conecta negocios, innovación y política pública con una visión de largo plazo para el autotransporte”, destacó Arzate.

La sostenibilidad ocupará un lugar central en la exposición, pues los asociados de ANPACT mostrarán las distintas tecnologías disponibles para avanzar hacia la descarbonización del transporte, con soluciones que permitan reducir emisiones, elevar la eficiencia energética y responder a las diferentes necesidades operativas de las flotas de carga y pasaje.

“Avanzar hacia la descarbonización requiere sumar esfuerzos. La tecnología ya está presente y continúa su evolución, pero necesitamos generar las condiciones para acelerar su adopción. Expo Transporte ANPACT 2027 será un espacio para intercambiar experiencias, conocer soluciones y construir, junto con autoridades y todos los integrantes de la cadena de valor, una ruta que permita avanzar hacia una movilidad sustentable sin perder de vista la productividad y competitividad del sector”, señaló el presidente ejecutivo.

Además de su dimensión comercial y tecnológica, Expo Transporte ANPACT 2027 fortalecerá su papel como foro para la discusión de los asuntos que forman parte de la agenda nacional e internacional del autotransporte. La exposición contará con actividades, conferencias, paneles, encuentros y reuniones especializadas para analizar temas como descarbonización, electromovilidad, financiamiento, infraestructura carretera y energética, seguridad vial, inteligencia artificial, digitalización, innovación, productividad e inclusión.

Alejandro Osorio Carranza, presidente del Comité Expo Transporte, destacó que la exposición buscará consolidarse como el punto neurálgico para discutir la agenda estratégica de la industria automotriz y del autotransporte de carga y pasaje, además de fortalecer la vinculación entre los distintos integrantes de la cadena productiva y generar nuevas oportunidades de negocio.

El Gobierno de Jalisco refrendó su respaldo a Expo Transporte ANPACT 2027 y destacó la relevancia que el encuentro tiene para la actividad económica, logística y de movilidad del estado. Mauro Garza, coordinador general Estratégico del Gabinete de Desarrollo y Crecimiento de Jalisco, en representación del gobernador Pablo Lemus, señaló que “Expo Transporte tiene un gran valor y significado para Jalisco” y confió en que las innovaciones previstas para 2027 permitirán realizar una exposición aún más grande, en un estado que se consolida como hub logístico y que busca fortalecer su participación en las cadenas de suministro.

Por su parte, Diego Monraz, secretario de Transporte de Jalisco y presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), destacó que la entidad se prepara para recibir nuevamente este encuentro con avances en conectividad y movilidad sustentable, entre ellos la conexión directa entre el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y Expo Guadalajara mediante transporte público 100% eléctrico. “Nos enorgullece volver a tenerlos por acá porque con ello Jalisco volverá a ser el epicentro del transporte y de la movilidad sustentable”, afirmó.

En la presentación del evento se dieron cita Mauro Garza, coordinador general Estratégico del Gabinete de Desarrollo y Crecimiento de Jalisco; Gustavo Staufert, director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC); Mark Alen Christianson Figueroa, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco; Antonio Lancaster, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ); José Andrés Orendain y Elena Hurtado, presidente y directora general de Expo Guadalajara, respectivamente; y Diego Monraz, secretario de Transporte de Jalisco.