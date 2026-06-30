México vs. Ecuador: ¿Por qué rompieron relaciones? Así empezó la rivalidad en la política

México y Ecuador se enfrentarán en la cancha pero desde hace dos años mantienen una disputa en la Corte Internacional de Justicia. (Cuartoscuro/Presidencia de Ecuador)

México y Ecuador se enfrentarán en la cancha este 30 de junio, pero desde hace dos años ambas naciones mantienen una rivalidad política irresoluble y una disputa legal en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). ¿Qué pasó entre ambos países?

México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador luego del asalto en la Embajada mexicana en Quito el 5 de abril de 2024 para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. El político vivía allí desde diciembre del año anterior buscando asilo político, pues era acusado de nuevos casos corrupción por las autoridades locales.

“Estoy atónito por la situación que se ha dado (...) Es la peor acción que he podido presenciar de un gobierno extranjero. Es totalmente inaceptable que hayan violado el estatus diplomático de la Embajada”, dijo en ese momento a The Associated Press Roberto Canseco, jefe de la sección consular mexicana en Quito.

Luego de que los agentes entraran por la fuerza a la sede diplomática mexicana para arrestar a Glas, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador condenó en su cuenta de X la “violación flagrante al derecho internacional, a la soberanía” del país, y ordenó que la Cancillería mexicana declarara de inmediato “la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador”.

El personal diplomático mexicano radicado en el país sudamericano llegó a México el domingo 7 de abril de 2024, apenas dos días después del asalto a la embajada.

El jefe de la misión de México en Ecuador, Roberto Canseco, intentando impedir el arresto de Jorge Glas el 5 abril de 2024. (Foto: EFE)

“Nuestro país recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar las violaciones al Derecho Internacional por parte de Ecuador, así como a las instancias regionales e internacionales pertinentes. La Secretaría de Relaciones Exteriores exige una investigación exhaustiva del ataque perpetrado, al tiempo que reitera su compromiso en la lucha contra la violencia en todas sus formas”, declaró la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.

El proceso legal continúa. México acusa a Ecuador de violar la Convención de Viena por el allanamiento de la embajada y no hay una sentencia definitiva del caso.

Sheinbaum mantiene la ruptura diplomática

Pese a múltiples intentos de Ecuador de no cerrar la puerta a restablecer la relación tras la salida de López Obrador de la presidencia y la llegada de Claudia Sheinbaum al poder, la postura ha sido inamovible.

“Hay un juicio, tiene que resolverse ese juicio. Si Ecuador asume lo que está pidiendo México en ese juicio, pues ya es distinto, pero tendría que cumplirse todo lo que está planteando México”, expresó Sheinbaum en junio de 2024, antes de su investidura, ceremonia a la que no fue invitado el presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

En febrero de 2025, Ecuador anunció aranceles del 27 por ciento a los productos mexicanos, pero Sheinbaum, ya como presidenta constitucional, minimizó la medida al argumentar que México solo importa el 0.4 por ciento de productos de Ecuador.

Dos meses después, la mandataria mexicana sepultó cualquier posibilidad de diálogo con el país.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su intervención en la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional. (Cuartoscuro: Mario Jasso)

“No se van a reanudar las relaciones y, además, fue muy dudoso su triunfo (de Noboa en las elecciones presidenciales de su país)”, expuso el 16 de abril de 2025 la gobernante mexicana en su conferencia matutina.

El asalto a la embajada provocó condena internacional

Tras el asalto a la embajada las cancillerías de Colombia, Brasil, Chile, Venezuela, Cuba y Honduras expresaron su respaldo al gobierno mexicano.

El presidente Noboa defendió la incursión policial pues aseguró que Glas había sido condenado en Ecuador.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) también mostró su preocupación por la violación al derecho internacional.

“El Secretario General está alarmado por el ingreso forzoso de fuerzas de seguridad ecuatorianas a las instalaciones de la Embajada de México en Quito“, afirmó el portavoz de Antonio Guterres, Stéphane Dujarric, en un comunicado el mes del asalto a la embajada.

Noboa le hace guiños a México

El pasado 17 de junio se emitió una entrevista de Azteca Noticias con Daniel Noboa, en la cual el presidente de Ecuador dio indicios de estar dispuesto a restablecer las relaciones con México.

El mandatario aseguró que no tiene nada en contra de México; sin embargo, aseguró que no pueden permitir que “ciertas embajadas se vuelvan refugio de criminales”.

En la entrevista, el mandatario reconoció que la situación en la Embajada de México complicó la relación entre los dos países, pero dijo que no se arrepiente de haber ordenado el ingreso para capturar a Jorge Glas.

“Personalmente, me gustaría restablecer relaciones con el Gobierno Mexicano. Tenemos muchas empresas mexicanas que invierten en el Ecuador, y no hay razón alguna por la que tengamos una pelea, o para tener relaciones diplomáticas suspendidas”, dijo.