El registro de dos nuevos partidos políticos se da en la antesala de los procesos electorales 2026-2027 que implicará una amplia movilización social para la renovación de diversos cargos públicos, siendo los más relevantes las 17 gubernaturas en juego y la cámara de las diputaciones federales. Las nuevas fuerzas se suben a la vorágine de un tren en marcha que el oficialismo ya activó para seleccionar sus candidaturas a las gubernaturas, bajo la denominación de coordinadores para la defensa de la transformación y soberanía nacional en una réplica de precampañas adelantadas, a imagen y semejanza del 2023 y con el uso de recursos públicos.

PAZ y Somos MX enfrentarán su primera prueba de fuego, obligados a obtener el tres por ciento de la votación en las elecciones federales para conservar su registro, participando en las contiendas con las limitantes de no tener derecho a formar parte de alianzas políticas y de acceder solo a una porción mínima del financiamiento público y de los tiempos oficiales del Estado para la difusión de mensajes de propaganda política, con estructuras territoriales en formación y con reglas propias para la selección interna de candidaturas.

La opinión pública coloca a PAZ como un partido cercano a la coalición gobernante, aunque su dirigencia nacional ha declarado que no están vinculados al morenismo y que defenderán una postura propia. Somos MX viene de segmentos amplios de la marea rosa, de un nutrido y potente grupo de jóvenes, de grupos tradicionalmente excluidos y marginados, que no han recibido apoyo del oficialismo para atender con oportunidad y eficacia sus causas; de un grupo de políticos experimentados y exservidores públicos, los cuales comparten el propósito de generar un mecanismo amplio e inclusivo de participación y representación, claramente colocado como una opción opositora a la ‘4T’.

Somos MX tendrá que enfrentar una batalla legal adicional: defender ante el Tribunal su denominación, emblema y colores que, de una manera extraña e inesperada, seis consejeras y consejeros del INE pretenden cambiar, bajo el argumento de que el partido se apropia de “México” y de que el emblema, lema y colores son parecidos a los que utilizan algunos partidos políticos locales. ¿Será? ¿Por qué no formularon observaciones previas cuando el INE tuvo a la vista la información necesaria en los 16 meses previos? ¿Cuál es el propósito real para quitarle al nuevo partido los símbolos de su identidad surgidos de la marea rosa?

Se trata de un litigio que toca la esencia de la identidad del partido ganada en el ejercicio legítimo del derecho a la protesta y a la libertad de expresión, cuando AMLO atacó al INE e inició la destrucción del Poder Judicial. Lo cierto es que Somos MX ya es una realidad nacional y está llamado a convertirse en un vehículo para la participación de la ciudadanía que no comparte la demolición institucional impulsada por la ‘4T’ y que necesita ser escuchada e incidir en el trabajo de los congresos y en el diseño de las políticas públicas.

El 2027 se perfila como un año en el que el voto ciudadano será definitorio para saber si el morenismo conserva las mayorías calificadas que hoy le permiten reescribir la Constitución y las leyes a su conveniencia; también será una oportunidad histórica para que el voto razonado, libre e informado redistribuya el poder y reconstruya los equilibrios que nuestra democracia necesita antes de que el oficialismo concrete su demolición.