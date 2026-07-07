¿Quién escribió las cartas de ‘El Chapo’ a la corte de EU? Su abogado asegura que no es el autor

Más de una veintena de cartas firmadas como "Joaquín El Chapo Guzmán" llegaron a la Corte de Nueva York.

Las cartas enviadas en nombre de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán a cortes de Estados Unidos y en las que se solicita su traslado a México no fueron escritas por el exlíder del Cártel de Sinaloa, aseguró este martes su abogado, Gerardo Martín Rincón, quien afirmó que las firmas son falsas y que ya existe una investigación sobre el origen de esos documentos.

En entrevista con Luis Cárdenas, el litigante sostuvo que ninguna de las cartas atribuidas a Guzmán Loera provienen de su cliente y explicó que, debido al régimen de máxima seguridad en el que permanece recluido, sacar cualquier documento de la prisión implica un proceso altamente controlado por las autoridades estadounidenses.

“Las cartas que se han mandado, ninguna es del señor Guzmán”, afirmó el abogado.

Las declaraciones surgen días después de que diversos reportes difundieran la existencia de más de una veintena de cartas enviadas al juez federal Brian Cogan, varias de ellas redactadas en inglés y firmadas como “Joaquín El Chapo Guzmán”, pese a las dudas sobre su autenticidad.

¿Por qué el abogado de ‘El Chapo’ asegura que las cartas son falsas?

Rincón explicó que cualquier documento que salga del penal de máxima seguridad donde está recluido Guzmán debe superar varios filtros internos y contar con autorización de las autoridades federales estadounidenses.

Como ejemplo, recordó que para obtener la documentación que acreditaba su representación legal y otros trámites notariales tuvo que esperar cerca de dos meses, además del tiempo requerido para promover los recursos de amparo.

“Para sacar un documento de la prisión donde se encuentra de máxima seguridad, primero debe pasar por los mismos filtros de ellos, y posteriormente el FBI te autoriza. Más dos meses y medio que traigo en los procedimientos de amparo. O sea, no es cualquier cosa sacar una carta”, insistió.

El abogado también aseguró que conoce perfectamente la firma y la escritura de Guzmán Loera, por lo que descartó que las rúbricas plasmadas en las cartas sean auténticas.

“El Chapo no sabe inglés”

Otro de los argumentos centrales del litigante es el idioma en el que fueron redactadas varias de las cartas enviadas a la Corte de Nueva York.

Según Rincón, Guzmán Loera no habla ni escribe inglés, además de que tiene limitaciones para expresarse por escrito incluso en español.

“Él no sabe el idioma inglés. Él no habla inglés. Él no escribe el inglés. El español lo domina porque es mexicano, pero al escribir no tiene mucha facilidad”, señaló.

Incluso afirmó que conoce la manera en que su cliente redacta y firma documentos, por lo que considera imposible que sea el autor de los textos que han llegado al tribunal.

Ya se investiga el origen de las supuestas cartas de ‘El Chapo’

Al ser cuestionado sobre quién estaría detrás de las misivas, el abogado respondió que ya informó de la situación tanto a la defensa penal de Guzmán en Estados Unidos, encabezada por la abogada Mariel Colón, así como a la Corte.

Rincón explicó que mantiene comunicación con la abogada estadounidense del exlíder del Cártel de Sinaloa y que ya se investiga quién estaría elaborando y difundiendo los documentos.

Aunque evitó señalar responsables o atribuir un posible móvil, indicó que las autoridades ya realizan indagatorias y que incluso se han presentado quejas relacionadas con esos documentos.

La polémica ocurre mientras continúan llegando escritos atribuidos a Guzmán Loera a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en los que se solicita revisar su caso y trasladarlo a México para cumplir aquí su condena. Sin embargo, el juez Brian Cogan ha rechazado las peticiones presentadas hasta ahora al considerar que carecen de sustento jurídico.