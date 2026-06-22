Con las manos ‘en la mordida’: Cachan a agente de tránsito exigiendo 630 dólares a turistas en Cancún

El agente de tránsito fue encarado tras exigir dinero a los turistas en Cancún. (Captura de pantalla)

En redes sociales se hizo viral un video en el que un agente de tránsito en Cancún extorsionó a turistas sobre la Avenida José López Portillo.

“Estás pidiendo 630 dólares. Ahí está la prueba ¡Ratota!”, dijo el hombre que grabó el video y encaró al policía de tránsito.

A pesar de que lo cuestionó, el agente de tránsito no respondió a las acusaciones y se dio a la fuga.

La pareja de extranjeros solo confirmó que les había exigido dinero y el monto de la supuesta multa que equivale a 11 mil pesos, aproximadamente.

Hasta ahora, la policía de Cancún no ha emitido ningún comunicado o postura al respecto a pesar del reporte y las críticas de los usuarios al tolerar este tipo de conductas.

Automovilistas denuncian extorsiones en Quintana Roo

Sin embargo, este tipo de acusaciones sobre extorsiones no son nuevos debido a que automovilistas aseguraron que han sido detenidos por policías quienes les piden dinero para evitar sanciones.

“Y no has visto cuando quitan placas de mínimo 30 mil pesos para que te den tu placa el mismo día como saben que los autos son rentables nunca encuentran el policía en llegar a dejar las placas”, dice una de las quejas.

Tras las denuncias hechas a través de redes sociales, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez anunció que dos elementos de tránsito fueron dados de baja y puestos bajo investigación por actos de extorsión.

A través de un comunicado, la Policía de Cancún expresó su disposición para colaborar con la Fiscalía estatal y aclarar los hechos.

Las autoridades municipales destacaron su postura de cero tolerancia ante actos de corrupción de presuntos servidores públicos.

A pesar de dicha postura y advertencia, los automovilistas denunciaron que este tipo de actos de extorsión todavía ocurre en distintas zonas del municipio y va en aumento con la llega de turistas a Quintana Roo.